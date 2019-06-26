大華網路報：為何不見“ 反綠媒 ”？

中評社香港6月26日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，前幾天，台北市凱道出現“反紅媒”抗爭，估計參與者約四萬餘人。



所謂“紅媒”，發起者“館長”與“立委”黃國昌定義某些媒體“反台灣”、“不愛台灣”而“愛中國”。他們的群眾里不見一面“國旗”，更不聞有擁護“中華民國”的口號。這狀況與韓國瑜的集會中，青天白日滿地紅“國旗”飛揚、眾聲齊喊“中華民國”的盛況大異其趣，立場也截然分明。



兩相對照，清楚顯現，“反紅媒”其實是獨派的政治活動。上台說話的，幾乎清一色是獨派的政客、民進黨民代、黨工也夾雜其中，說明獨派中的一部分人為了政治利益需要，藉勢藉端互通款曲，暗中結合。



媒體對政治議題表示態度，民主國家所在多有，台灣有所謂“三民自”媒體，兩家電視台與一家報社，長期為“台獨”鳴鑼開道，當民進黨執政，公營、公營業編預算供養他們，這已不是秘密，這些媒體，可通稱為“綠媒”。



“反紅媒”者 ，在高唱言論自由的同時，難道沒看見那些“綠媒”在綠色政治勢力卵翼下的猖狂行徑？他們若還有絲毫公平正義之念，對綠媒橫行台灣媒體市場的歷史和現狀，豈不也應該一視同仁大加撻伐嗎？



主辦人對現場不見“國旗”的反應竟說：“國旗在我心里。”這是無聊的辯詞。為何只把“國旗”放在心里？真正的原因，人人心知肚明，因為他們倡導“台獨”，“台獨”是要消滅“中華民國”。



選舉的日程已展開，民進黨所擅長的“去中國化”動作，會在它所舉辦的各種活動中出現。所以，這場選舉其實是“愛中華民國”與“反中華民國”之戰。韓國瑜和郭台銘都多次表示，2020年選舉是“中華民國”生死存亡之戰。人民看這場選舉，看政治人物與政黨的言行，亦應如此看待。



現在還是民進黨執政，它為了延續政權，騙取選票，口中或也稱“中華民國”，人民應要求它愛“中華民國”就要有實際行動，拿“中華民國”當政治外套使用，老百姓還吃這一套嗎？