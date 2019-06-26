蔡要求專心市政　柯嗆：雙子星案拖五個月了

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月26日電（記者 鄭羿菲）針對無黨籍台北市長柯文哲昨天稱“民進黨不會攻擊，但會放狗咬人”，蔡英文下午回應“柯市長還是專心市政”，柯文哲26日早上受訪時反將一軍說，他就是專心市政才叫她趕快解決雙子星案，他已經在媒體上講這麼清楚了，還要去哪講？還要去官邸拜訪妳喔？“我現在就告訴妳，雙子星拖5個月了！”



民進黨在負責選舉操盤的核心幕僚、前“行政院副院長”林錫耀對內表達“民進黨對柯文哲的態度就是不攻擊，不要得罪柯粉”後，卓榮泰日前接受媒體專訪時，也對外指出，民進黨不會惡意攻擊柯文哲。但柯文哲對此說法並不以為然，25日受訪時稱，“他們當然都說不會攻擊啊，只會放狗咬人”



柯文哲26日率官員與台北市中正區里長座談，中正區總共有31位里長，到場的就有27位，可說非常捧柯文哲的場，而中國國民黨台北市議員鍾小平、郭昭巖、民進黨市議員吳沛憶、親民黨市議員徐立信等人也都出席旁聽。



柯文哲26日在座談會前受訪時，被問到怎麼會有民進黨放狗咬人的想法？柯文哲顧左右而言他地表示，唉唷，你怎會問人家說你怎麼會有這想法⋯⋯，啊，算了、算了。並不願意再講下去，而柯幕僚也趕緊打圓場說，好，下一題、下一題！



媒體追問，蔡英文對“放狗咬人”說表達“就事論事，柯文哲還是專心於市政，如果市政需要“中央政府”協助，中央都會盡力協助”，柯文哲收起笑臉地反將一軍說，他就是專心市政才叫她（蔡英文）雙子星案趕快解決啊！他都已經在媒體上跟妳講這麼清楚了，還要去哪裡講？還要去官邸給妳拜訪喔？雙子星都已經拖五個月了，拜託阿，是要拖到何時啊？



媒體再追問，蔡英文是不是因為想跟你合作，才請你趕快去找她？對此，柯文哲則一口回絕並持續碎念，我們透過新聞都可以聯絡啊，對不對？還要去拜訪？“我現在就告訴妳，雙子星案拖太久，拖5個月了！”



至於中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平爆料5月曾有過“柯王會”，是爭取王的支持嗎？因為你有空軍、王有陸軍。柯文哲打太極笑道，所以現在缺海軍是不是？



被問到上海—台北雙城論壇台北市議員公費3名、有意自費7名，是創歷屆雙城新高？柯文哲說，前幾天某媒體還說我們是假新聞（指柯稱雙城論壇議員報名爆滿，但其實還是詢問，未開始報名）。