賈秀全：球員都是好樣的　輸球是我的責任

中評社北京6月26日電／25日的法國女足世界杯1／8決賽，中國隊在占據場面優勢的情況下0：2負於意大利，未能更進一步。在賽後新聞發布會上，中國隊主教練賈秀全進行了長時間發言，他認可了球員們的表現，並表示輸球是自己的責任。



面對20年後重返女足世界杯舞台的意大利隊，中國隊在進攻端更加積極主動，全場共有20腳射門，但球隊在後場的失誤導致上、下半場各丟一球，最終0：2敗北。賈秀全認為，自己對意大利隊比較了解，中國隊絕對有一拼，這場球沒拿下來感覺很對不起球迷。



“足球就是這樣，看誰先犯錯誤。世界杯是一個大舞台，讓我們清醒地認識到自身差距。足球水平的提高需要幾代人，而不是我老賈一個人，更何況我水平有限。輸球是主教練的責任，隊員們都是好樣的。”



“亞洲球員的身體條件、對抗能力和歐洲球員是有差距的。意大利隊雖然看著有點粗，但對抗技能不差。我們下一步要思考如何提高對抗中的技術，把球射進去。”



本次世界杯上，中國隊雖然防守水平令人印象深，但四場比賽只打入一粒進球，進攻效率不高也是阻止中國隊未能更進一步的原因之一。“打不進就是主教練沒練到，接下來我們會狂練進攻，狂練射門。但足球不能只防守或者只進攻，需要考慮到一個平衡的問題。”



從去年5月份拿起球隊教鞭到結束本次世界杯之旅，賈秀全接手中國女足一年有餘，回顧這一年多來的執教經歷，賈秀全坦言有喜有悲。“姑娘們練得很多，很努力，很自覺，這給我留下了很深刻的印象。球隊這一年來起伏比較大，我也看了美國、法國的比賽，她們也有起伏。這是女足自身的特點，我也在摸索，如何解決這個世界性的難題。我們教練組很清醒，接下來會好好總結。”



賈秀全說，帶女足參加世界杯，不僅豐富了自己的執教履歷，也彌補了球員時代未能參加世界杯的遺憾。“我覺得我的足球生涯又多了一筆，男、女足世界杯賽制都差不多。我做球員時幾乎參加了所有的比賽，唯獨沒有打過世界杯。帶女足給了我這個機會，這是前所未有的體驗。我的執教生涯，帶過男、女足，帶過國青、國奧，帶過俱樂部，這都齊了。帶女足這一年，我收獲很多，這也是一個學習、提高的過程。我很幸運，幾代人的努力，到了我身上。至於接沒接好這一棒，大家去評論吧！”



發布會上，有記者問賈秀全是否會繼續帶領女足，賈秀全幽默地回答到：“你怎麼問這麼早呢？這也太著急了吧，我和姑娘們這麼有感情，還沒想這個問題。”



來源：新華網