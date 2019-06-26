巴赫：世界動蕩不安　奧運精神更顯重要

中評社北京6月26日電／國際奧委會主席巴赫25日在這裡說，人們現在面對著一個動蕩不安的世界，奧林匹克精神在這種情況下顯得更加重要，他呼籲各國政府尊重奧林匹克精神，因為只有奧運會能夠將全世界的人們團結在一起進行“和平競爭”。



巴赫是在這裡舉行的國際奧委會第134屆全會上講話時作上述表示的，他說，顧拜旦倡導的奧林匹克精神“經過了時間的考驗”，在不斷有力量試圖分裂世界的今天，有必要重溫顧拜旦倡導的奧林匹克精神。



他說：“沒有一天，我們聽不到民族主義、保護主義日益嚴重和彼此失信的消息。在這個危機四伏的世界，我們看到的是更多的孤立、更多的分離和更多的對抗，而合作越來越少。這讓我們看到，奧林匹克的價值觀和以往任何時候一樣重要。”



他還說：“將全世界團結在一起和平競爭，只有奧運會才具有這樣的力量。只有每個人參與進來，奧運會才能將全世界團結在一起。因此每個人都應該尊重奧林匹克精神，團結在奧林匹克的旗幟下。”



巴赫呼籲各國政府不要為了商業的利益去推廣體育比賽，因為這違背了奧林匹克理想。他指的是去年推出的民間游泳賽事國際游泳聯賽，這項比賽因為獎金優厚受到諸多泳壇名將的追捧。最終，在國際泳聯的干預之下，原計劃12月底舉辦的新賽事被迫取消了。國際泳聯之後宣布，12月中旬舉行的短池世錦賽總獎金大幅提升，期望以此抗衡新賽事和安撫運動員情緒。國際籃聯在歐洲也遇到了類似的情況。



巴赫說：“沒有價值觀引導的體育只是娛樂，儘管奧運會項目也必須吸引人，但絕對不能僅僅是娛樂。”



“我們強調價值觀，我們為來自所有體育項目的運動員組織比賽，不管這些比賽商業上是否成功，我們絕不是為了摘桃子辦比賽。”



巴赫將於29日參加在日本舉行的G20峰會，並將在大會上發表講話。他上周在一個新聞發布會上曾強調：“我想給各國領導人傳達的核心信息是，奧運會是唯一可以將全世界200多個國家和地區的運動員和難民運動員團結在一起的盛會，大家遵守同樣的規則、住在同一個村子裡、以和平的方式競爭。”



來源：新華網