蔡英文狠K韓　沒把心力放在高雄要上緊發條

蔡英文接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文上午出席反毒有功人士頒獎典禮，會後受訪時媒體話題都圍繞在國民黨初選政見會。對於高雄市政府提出高雄旗津、溫州洞頭小三通直航一事，蔡英文強調，要再一次講清楚，兩岸議題是“中央”職權，有法規管理兩岸之間的交流，這件事情顯示出高雄市府對兩岸交流決策系統確實有不了解的地方。



蔡英文批評高雄市長韓國瑜，近來高雄出現難以理解的事情，一位市長在忙別的事情，沒把心力放在高雄市，市長要把發條上緊一點。



韓國瑜在國政說明會上提出一國兩區概念？蔡英文表示，無論韓怎麼講，“中華民國台灣”是“主權獨立國家”，這是韓要先確定這事情。



至於韓國瑜說台灣不要當美國的旗子，要當塞子才能泡澡，蔡英文說，台灣就是台灣，我們一切決策與我們決定，都是以台灣利益為出發，最重要保護台灣“主權”，以及自由民主生活方式，至於塞子與洗泡澡這件事情，我們很難理解，但是高雄市政府要把拴子拴緊一點。



媒體也問到韓國瑜批評權力中毒，蔡英文表示，有關權力中毒“我回應過他”，我們取得人民的託付，在選舉時人民選票託付我們，我們一一履行選民給我們期待，現在也一一在做，有些事情確實比較困難，必須一一克服困難。



但她也說，有些困難真的來自在野部分人士，利益政治考量，這些困難要一一克服，總而言之權力來自人民託付，我們要一一去執行，受到託付的國政。



蔡英文反用權力中毒批評韓，“同樣的道理，高雄市民確實給韓市長很多選票期待，希望初選之餘，韓市長多多注意高雄市政，才不會有權力中毒的現象”。“尤其是他還在爭取選‘總統’的機會不是嗎？”



最近韓國瑜與畢業生合照常被嗆，媒體詢問是否有關注到這件事情，蔡則說，這件事情不用注意就會看到。