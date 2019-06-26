假冒韓國瑜機要竊政見會講稿　高市府報警

韓國瑜昨天出席黨內2020初選政見發表會。（中評社 資料照） 中評社高雄6月26日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選政見會昨晚在高雄國際會議中心舉行，卻傳出“諜對諜疑雲”。昨日上午疑似有人冒用高雄市輪船公司董事長黃文財名義，向市長室副主任胡美音索取高雄市長韓國瑜的講稿，胡機警確認後發現有異，才沒讓講稿流出。經追查發現連市長辦公室主任邱源寶身分也被冒用，以電郵寄信給辦公室員工要求處理政見會講稿。



該事件非同小可，顯見韓身邊幕僚資安出現疑慮，且動作均鎖定願景發表會講稿。高雄市府今天一早即向警察局報案，由市刑大科偵小組介入偵辦中。



市長室副主任胡美音表示，昨日上午9時57分左右，她的gmail信箱收到一封信署名“高雄市輪船公司董事長黃文財”的信件，內容寫到“美音姐，老板剛聯繫我，請我幫忙看看國政願景會講稿，麻煩把材料發我一份，謝謝。”



由於黃文財平時並不習慣稱呼她“美音姐”，胡心生懷疑且手邊並無講稿，雖然馬上回信“收到，請寶哥發給你”，但同步通知市長辦公室主任邱源寶，邱打電話向黃文財查證，才發現黃根本沒有發這封信。



無獨有偶，事後擴大追查，發現連邱源寶也被冒用Email帳號，寫信給辦公室員工，附上連結要求將願景發表會補充材料打印出來，懷疑該連結可能隱藏木馬程式，意圖竊取重要資料，警方正深入偵察中。



此時正值國民黨初選之際，若事前獲知講稿可能預先做準備或策劃反制攻擊，韓陣營雖無法確認冒名發信索討講稿者是什麼身分，但研判顯然與選舉有關。為加強資訊安全，市府資訊室已派人進駐市長室檢查，全面提升辦公環境的資安層級。