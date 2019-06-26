伊朗外長：伊朗永遠不會發展核武器

(路透社報道截圖) 中評社北京6月26日電／面對美國接二連三聲稱伊朗破壞伊核協議的指責，伊朗強勢回應。伊朗外長扎里夫25日表示，伊朗永遠不會發展核武器。



路透社援引伊朗媒體IRIB報道稱，扎里夫提到了美國過去使用核武器的情況，以及美國總統特朗普此前取消對伊朗軍事打擊後的言論。當時特朗普稱，了解到攻擊會造成150人死亡，與無人機被擊落“不對等”，因此取消行動。



扎里夫喊話特朗普說：“你真的在乎那150人嗎？你們用核武器殺了多少人？用這些武器徹底摧毀了多少代人？”



“因為我們的宗教觀點，我們永遠不會發展核武器”，他補充說。



據此前報道，美國和伊朗就伊朗是否發展核武器已爭論多時。



2018年5月8日，美國總統特朗普宣布，美國將退出伊核協議，並重啟因伊核協議而豁免的對伊朗制裁。特朗普當天在白宮發表電視講話說，伊核協議是一項“糟糕的”協議，對伊朗發展核項目的限制“很弱”，卻令伊朗得以免於制裁。他表示，協議未限制伊朗發展彈道導彈項目，也未限制伊朗在中東地區“製造不安的活動”，此外協議中有關伊方在協議失效後可恢復鈾濃縮活動的“日落條款”也不可接受。



伊朗方面則堅稱，伊朗發展核技術是和平利用核能。2019年5月，伊朗總統魯哈尼宣布，伊朗中止履行伊核協議部分條款，不再對外出售重水和濃縮鈾。他強調，伊朗希望在60天內與伊核協議其他簽字方談判伊朗在協議中的權益問題，若訴求得不到滿足，伊朗將不再限制自身鈾濃縮活動的產品豐度。



來源：環球網