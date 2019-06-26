首張5G終端進網許可證花落華為

中評社北京6月26日電／昨天，華為官方宣布華為Mate 20 X 獲得中國首張5G終端電信設備進網許可證。華為表示，Mate20 X是首款獲得中國5G終端電信設備進網許可證，同時支持SA／NSA的雙模手機。



華為Mate20 X已於去年10月發布。此次新發布的Mate20 X 5G版增加了巴龍5000 5G芯片以實現5G網絡支持，同時新增翡冷翠配色，背部多了一個5G的logo，電池容量由5000mAh縮小為4200mAh。這部手機售價如何華為官方尚未透露。



華為5G產品線CMO朱慧敏說，因為今年是5G商用的元年，所以發布的手機還聚焦在高端機上面，價格基本在人民幣8000元到10000元左右，預計今年年底可能出現4000元到5000元左右的手機，明年會有2000元到3000元的手機，快的話明年年底或者後年可能就會出現千元機。



6月25日，北青報記者在2019年MWC上海展上獲悉，華為已獲取了50個5G商用合同，發貨超過15萬站；上半年來自韓國、英國、瑞士、意大利、科威特等多個國家完成5G商用發布，其中有2／3是由華為協助其構建的。



同一天中興通訊也宣布，隨著全球首批5G規模商用部署展開，中興已在全球獲得25個5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場。同時與全球60多家運營商展開5G 合作等。



來源：北京青年報