中國移動推出“5G＋”計劃

中評社北京6月26日電／以“5G＋ 共贏未來”為主題的中國移動5G＋發布會在上海舉行。中國移動董事長楊傑在會上表示，中國移動將全面實施“5G＋”計劃。2019年，中國移動將在全國建設超過5萬個基站，在超過50個城市實現5G商用服務；2020年，中國移動將進一步擴大網絡覆蓋範圍，在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。



楊傑在會上表示，5G不是簡單的“4G＋1G”，將更具有革命性、呈現更高價值，能夠為跨領域、全方位、多層次的產業深度融合提供基礎設施，充分釋放數字化應用對經濟社會發展的放大、叠加、倍增作用。中國移動將全面實施“5G＋”計劃，加快推動5G發展，助力產業升級和經濟高質量發展，為廣大人民群眾提供更精彩、更優質的信息服務，為建設網絡強國、數字中國、智慧社會貢獻力量。



楊傑表示，實施“5G＋計劃”，推動5G發展，網絡是基礎，融合是關鍵，合作是潮流，應用是根本。



一是推進5G＋4G協同發展。大力推動5G和4G技術共享、資源共享、覆蓋協同、業務協同，加快建設覆蓋全國、技術先進、品質優良的5G精品網絡。2019年，在全國建設超過5萬個基站，在超過50個城市實現5G商用服務，2020年，將進一步擴大網絡覆蓋範圍，在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。同時全面提升5G端到端網絡品質和服務能力，持續推動5G技術標準發展。



二是推進5G＋AICDE融合創新。持續推動5G與人工智能（AI）、物聯網（IoT）、雲計算（Cloud Computing）、大數據（Big Data）、邊緣計算（Edge Computing）等新興信息技術深度融合、系統創新，打造以5G為中心的泛在智能基礎設施，構建連接與智能融合服務能力、產業物聯專網切片服務能力、一站式雲網融合服務能力、安全可信的大數據服務能力、電信級邊緣雲服務能力，加速5G和AICDE各領域的相互融通、深度融合，將會充分發揮乘數效應，更好地服務各行各業高質量發展。



三是推進5G＋Ecology生態共建。中國移動將全面構建資源共享、生態共生、互利共贏、融通發展的5G新生態。深入推進5G產業合作，攜手共建5G終端先行者產業聯盟、5G產業數字化聯盟、5G多媒體創新聯盟，創新推出5G“BEST”新商業計劃。5G產業數字化聯盟方面，將推出百家夥伴優選計劃、百億資金騰飛計劃、千場渠道推廣計劃、優惠資源享有計劃，並設立總業基金，提供產業創新基本支持。



四是推進5G＋X應用延展。通過“5G＋4G”“5G＋AICDE”“5G＋Ecology”，來實現“5G＋X”，加速推動5G在更廣範圍、更多領域的應用，實現更大的綜合效益。面向各行各業，中國移動將推出“網絡＋中台＋應用”5G產品體系，打造100個5G示範應用，加速推動5G與各行各業深度融合。面向百姓大眾，推出5G超高清視頻、超高清5G快遊戲、超高清視頻彩鈴等業務，更好地滿足美好數字生活需要。



