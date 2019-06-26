北京大興國際機場西塔台交付使用

中評社北京6月26日電／）北京大興國際機場西塔台25日通過竣工驗收並整體交付使用。西塔台被譽為“鳳凰之眼”，未來將擔負北京大興國際機場70%以上的飛機起降指揮任務。



西塔台是北京大興國際機場標誌性建築，高70.3米，占地面積2000平方米，地上結構20層，地下結構1層，內部設有指揮中心、管制室、檢修環、講評室、設備間、UPS間等。



西塔台工程包含多項設計施工亮點。據北京住總集團工程總承包部大興國際機場西塔台項目負責人周鵬介紹，西塔台頂部圓形指揮室的360度環形視窗由12個模塊化玻璃單元體拼接而成，每塊玻璃重達1.24噸，使用半鋼化三層夾膠特種玻璃，具有強度高、平整度好、不易自爆或整體粉碎等特點。



另外，西塔台外幕墻包含竪明橫隱框玻璃幕墻、鋁單板幕墻等8種工藝形式。由於幕墻造型複雜、結構材料較重，因此對安裝精度要求很高。“我們採用BIM三維施工技術，在現場同步採取預拼裝措施。西塔台總建築面積只有3795平方米，卻使用1900噸鋼筋，其鋼筋用量是普通工程的3倍以上。工程包含近30個型鋼鋼筋柱，每個型鋼鋼筋柱有300多根鋼筋，整個鋼筋綁扎過程如同‘織網’，最密集之處連一根手指都難以插進。”周鵬感嘆，當細密、精巧的鋼筋骨架施工完成後，西塔台形如一尊精致的花絲工藝品。



目前，西塔台正在進行系統安裝和調試工作，確保北京大興國際機場如期開航。



來源：新華網