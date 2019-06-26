北京世園會中國館迎來一批中國特有珍稀植物

中評社北京6月26日電／北京世園會中國館近日進行大規模換展。館內的《神州奇珍——中國特色珍稀植物展》迎來了新一批中國特有及珍稀瀕危植物。記者從布展方北京植物園獲悉，五小葉槭、杜鵑紅山茶、虎顔花等中國特有及珍稀植物目前已現身中國館，集中向公眾展出。



《神州奇珍——中國特色珍稀植物展》展廳面積500多平方米，由北京植物園、中國科學院植物研究所等10多家單位提供植物展品。世園會期間，展覽共分四期向公眾展示華夏大地300多種特有及珍稀瀕危植物。



剛搬入中國館的五小葉槭葉型獨特，僅生活在四川雅礱江流域狹窄的山澗中，曾一度被認為已在原產地滅絕。據北京植物園專家介紹，目前五小葉槭在野外僅發現有4個種群，均分布於四川，加起來僅500多棵，因此被世界自然保護聯盟列入瀕危物種紅色名錄，並定級為極危。



杜鵑紅山茶因花似山茶、葉像杜鵑而得名，是國家一級保護植物，於20世紀80年代在廣東省鵝凰嶂自然保護區被發現。專家介紹，杜鵑紅山茶2004年被《中國物種紅色名錄》列為極危物種，野外植株現只剩近千株。



此外，工作人員還對此前展出的珙桐、綠絨蒿、岷江百合等中國特有及珍稀植物進行了植物更換。



而在中國館的北京展區，北京植物園引種栽培多年、國內外罕見的巨型金琥綴化和叢生白衣魁偉玉近日也與觀眾見面。據介紹，金琥綴化是金琥的變種，栽培種植上萬個植株才能產生一個變異。這株金琥綴化在北京植物園經精心栽培種植了15年，目前長勢良好，植物形態扭曲、翻卷，成盤龍狀。



白衣魁偉玉為瀕危植物，原產南非。此次展出的叢生白衣魁偉玉在北京植物園種植了20年，年齡約為100歲。經植物園精心種植，已萌發新枝，長勢良好。



據悉，為保證展覽質量，又不影響遊客正常參觀，中國館內換展工作均在晚上進行。受展廳環境限制，大型的車輛、工具無法進入場地，幾百斤重的展品全靠工作人員用小車推、用手抬才能進入。



來源：新華網