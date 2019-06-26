藍政見會誰表現好？蔡諷：郭董花不少錢

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文上午出席反毒有功人士頒獎典禮，會後媒體問到，國民黨初選政見會表現如何，以及國民黨候選人拋出“閣揆”同意權的說法，蔡英文表示，他們的表現好不好，她不評論，“但是辯論過程，我被提到機會最多，聲量最高”。她接著笑說，“廣告時間郭董事長聲量最大，我看是花了不少的錢”。



至於“內閣”同意權，蔡英文表示。為什麼國民黨執政不是問題，別人執政就是問題，國民黨要先解釋一下。



蔡英文出席反毒有功人士頒獎典禮，包括“行政院”政委羅秉成、“法務部長”蔡清祥、“內政部長”徐國勇、“衛福部長”陳時中、“財政部長”蘇建榮陪同出席活動，會後也一同陪同受訪。



鴻海前董事長郭台銘在政見會上批評蔡英文，是因為自身利益提出辣台妹，矮化“國格”喊出今日香港、明日台灣，妳心中沒有“中華民國”？蔡則說，“我是第十四任‘總統’，現在要選第十五任，整體施政都是在‘中華民國’底下施政”。



她也不忘反批郭說，最近郭台銘發言有點情緒化，黨內初選郭應該說明為什麼可以代表國民黨，以及國民黨價值體現是什麼，這才是初選意義所在，如果只是對現在執政者，用空泛情緒發言，這不是我們選民所期待。