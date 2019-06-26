陳珮琪臉書放閃　與柯願望一模一樣

陳珮琪放閃，與柯文哲寫的願望一模一樣。（照片：陳珮琪臉書） 中評社台北6月26日電／台北市長柯文哲夫婦上周走訪花東地區，柯文哲太太、擔任小兒科醫師的陳珮琪昨天在臉書放閃寫道，在一處廟宇她與柯文哲各自寫下心中願望，沒想到不約而同地寫下四個字：“平安幸福 ”，竟然連字的順序都一模一樣。陳珮琪說，常有人問她們結婚幾年了，她會湊個整數說30年(其實是28年) ，不知從何時開始 ，夫妻倆在評論某事時，不但看法一致，且不小心同一時間破口飆出的情緒字眼竟然都是一樣地。



以下為陳珮琪臉書全文：



上周末和先生一起參訪花東地區，兩天半行程有漁業保育、有機稻米收割、尼伯特颱風摧毀的防風公園復育等等， 對我來說是一個嶄新體驗，心得收穫滿滿，接下來可以寫好幾篇臉書了。



當醫生的第一還是想談醫療…



週五下午，我們先拜會台東馬偕醫院，大家都很好奇，當初決定到這裡蓋醫院的理念是什麼？那天簡報聽了好感動，因為“哪裡有需要，我們就去哪裡”，員工也秉持“ 寧願燒盡， 不願腐朽”的精神， 在醫療、交通不便的地方犧牲奉獻了30多年 ，現在他們的癌症治療和急重症處置， 都已達到很好的水準 ，在地病患也不必忍受千里迢迢到外地求醫了。



談完醫療，再來談一段神奇小故事…



參訪花東三天，我們走訪了協天宮、慈惠堂、 勝安宮三間廟宇，曾有主委請我們夫妻在他們創史的小茅屋內寫下心中願望。這是規畫之外的行程， 幕僚也沒事前告知， 只見兩人拿著筆， 仰天長望 ， 心底都在盤算要寫些什麼？



每個人寫心裡話，都不想讓人知道，於是兩人離得遠遠的，各自埋頭寫下自己的願望， 最後主委要我們拿到外面許願處掛起來 ，掛好離去前忍不住偷瞄一下，很好奇這傢伙到底寫什麼，該不會寫“太太漂亮點， 皺紋少一點”這類的話吧，不看還好， 一看驚訝不已， 喔喔， 怎麼寫的跟我一模一樣，離我這麼遠 ，應該偷抄不到啊？



那個許願版小小的， 可寫2、3個字，也可寫7、8個字，我們不約而同地寫下四個字： “平安幸福 ” ，竟然連字的順序都一模一樣。



常有人問我們結婚幾年了， 我會湊個整數說30年(其實是28年) ，不知從何時開始 ，夫妻倆在評論某事時，不但看法一致，且不小心同一時間破口飆出的情緒字眼竟然都是一樣地…