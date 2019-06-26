中評社北京6月26日電／密碼法草案25日提請十三屆全國人大常委會第十一次會議審議，旨在通過立法提升密碼管理科學化、規範化、法治化水平，促進我國密碼事業的穩步健康發展。



密碼工作直接關係國家安全。國家密碼管理局局長李兆宗在向會議作說明時介紹，密碼在我國革命、建設、改革各個歷史時期，都發揮了不可替代的重要作用。密碼工作面臨著許多新的機遇和挑戰，擔負著更加繁重的保障和管理任務，制定一部密碼領域綜合性、基礎性法律，十分必要。



草案明確規定，密碼分為核心密碼、普通密碼和商用密碼，實行分類管理。核心密碼、普通密碼用於保護國家秘密信息，屬於國家秘密，由密碼管理部門依法實行嚴格統一管理。商用密碼用於保護不屬於國家秘密的信息，公民、法人和其他組織均可依法使用商用密碼保護網絡與信息安全。



為貫徹落實職能轉變和“放管服”改革要求，規範和促進商用密碼產業發展，草案規定了商用密碼的主要制度，包括規定國家鼓勵商用密碼技術的研究開發和應用，健全商用密碼市場體系，鼓勵和促進商用密碼產業發展；規定了商用密碼標準化制度；建立了商用密碼檢測認證制度，並鼓勵從業單位自願接受商用密碼檢測認證等。



在密碼發展促進和保障措施方面，按照草案規定，國家鼓勵和支持密碼科學技術研究、交流，依法保護密碼知識產權，促進密碼科學技術進步和創新，建立密碼工作表彰獎勵制度；國家加強密碼宣傳教育。草案也規定任何組織或者個人不得竊取或者非法侵入他人的加密信息或者密碼保障系統，不得利用密碼從事違法犯罪活動。草案同時規定了相應的法律責任。



來源：新華網