日本網紅眼藥水被加拿大禁售

中評社北京6月26日電／近幾年隨著亞洲旅遊業越來越繁榮，日本、泰國、越南等國的藥妝店頗受遊客青睞。尤其是日本的一些護膚品、眼藥水更成了網上海淘者和赴日旅遊者必買的“網紅特產”。但最近，有幾款日本眼藥水被加拿大衛生部點了名，公開要求下架、禁售。這是怎麼回事？



1.因含處方藥成分被禁售



在中國海淘市場上，有幾款日本眼藥水小有名氣，被國內許多知名美妝博主和電商平台大力推薦過。根據宣傳的內容，它們的功效十分了得，比如，消除疲勞、消除血絲、保護眼角膜、消除紅色素、舒緩眼睛乾澀、用後視物清晰，等等。



大多數用戶反饋的使用體驗似乎不錯。但也有用戶表示，使用幾小時後又重回“眼紅”的狀況，有的人對這些眼藥水越來越依賴、越用越頻繁，甚至有引發角膜表層糜爛的情況。



前段時間，加拿大衛生部在其官方網站上正式發出通告，要求6款日本藥妝產品在實體店下架，在網店禁售；要求海關加強檢查，以防走私進口。在這6款產品中，就有3款國人常常海淘的日本品牌網紅眼藥水。



加拿大衛生部給出的理由是，這些產品中含有未經批准的處方藥成分，只適用於特定疾病人群。同時，因為它們在治療特定疾病時可能引起嚴重的副作用，所以需要醫生在開處方前對患者進行評估，並在開處方時對患者進行特殊提醒和指導，患者不能私自使用。



簡而言之，之所以需要醫生開處方才可以購買使用，就是因為使用這些藥存在一定的風險。



