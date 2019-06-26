中評現場：蔡英文笑看國民黨政見會調侃韓郭

蔡英文今天受訪看起來一派輕鬆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨內初選正進行得如火如荼，尤其是昨天第一場舉行國民黨初選政見會，今天出現許多的評論。但已經結束黨內初選的蔡英文，今天受訪被問到許多相關議題，看起還都面帶微笑，不忘提醒高雄市長韓國瑜對市政要上緊發條：也不忘調侃另一位候選人前鴻海董事長郭台銘廣告時間聲量大，花了不少錢。



蔡英文出席反毒有功人士頒獎典禮，包括“行政院”政委羅秉成、“法務部長”蔡清祥、“內政部長”徐國勇、“衛福部長”陳時中、“財政部長”蘇建榮陪同出席活動，會後這些官員也排排站，陪同蔡受訪。



蔡英文今天出席反毒有功頒獎典禮，但媒體都是衝著會後堵訪而來，蔡最近幾乎每一天都會安排一場堵訪，只要時間許可，幾乎都可以問到飽。蔡今天上午一看到媒體就微笑，心情顯得不錯，可能也知道媒體就是為了國民黨政見會要來問問題，一副早就準備好。



回答完國民黨政見會議題後，媒體問到無黨籍台北市長柯文哲今天嗆蔡有關雙子星的事情，“難道要我去官邸拜訪嗎？”但蔡英文的回應則說，“總統”的責任就是要國家制度有好的制度，至於個案“總統”是不會去干預的，我們在投資事情上，國家本來就有一套完整的制度，各層級的人去做決策，她還微笑說“這件事情找“總統”是沒有什麼用的”。



媒體詢問的議題鎖定在韓國瑜、郭台銘，最後則是無黨籍台北市長柯文哲，可以觀察到這三個人最可能與蔡英文一起競選2020。相對於對韓、郭的調侃，對柯也感覺起來有點手下留情。