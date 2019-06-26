台大有把蔡教好？謝銘洋：蔡馬不能相提並論

“立院”26日針大法官被提名人謝銘洋行使同意權審查。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月26日電（記者 洪德諭）“立法院”26日針大法官被提名人謝銘洋行使同意權審查。中國國民黨“立委”曾銘宗聚焦於謝銘洋曾在太陽花運動反服貿協議時批評台大沒把馬英九教好，詢問台大是否有把蔡英文教好？謝銘洋指出，蔡、馬不能相提並論，曾銘宗嗆，謝不敢批蔡是因被蔡提名，質疑未來有沒有辦法獨立行使職權，或淪為民進黨的打手。



謝銘洋為德國慕尼黑大學法學博士，目前擔任台大法律系教授，並擔任“法務部”司法官訓練所講座，以及若干政府與民間組織之委員，專長領域為智慧財產權法。



曾銘宗一開始詢問，為什麼曾指責台大沒有教好馬英九？謝銘洋回答，太陽花學運時，學生佔領“立法院”，如果馬英九能秉持台大自由民主的學風，將能舒緩學生抗爭情緒，但馬英九堅持服貿必須通過，並指責學生違法佔領議場，基於保護學生，才提出這樣的說法。



不過，曾銘宗認為，台大校訓為“敦品勵學、愛國愛人”，謝以政治立場批評當時“總統”，對國家“元首”最基本的尊重都沒有，批台大沒把謝教好。



曾銘宗再問，台大有沒有把蔡英文教好？謝銘洋回應，當時批評馬英九，他是學者，任何人批評國家“元首”都是正常的，蔡英文、馬英九時空背景不同，不能相提並論。



曾銘宗指出，謝銘洋是因為被蔡英文提名才有資格站在這裡，所以才不敢批評蔡英文，接著詢問擔任大法官有辦法獨立行使職權？謝回“當然可以”；曾再問會不會成為民進黨的政治打手？謝再回，當然不會，學者會本於自己的良知，曾嗆，就怕你的良知不見了。