陳茂波：不能接受任何損害法治的要求

香港特區政府財政司司長陳茂波（中評社資料圖） 中評社香港6月26日電／香港特區政府財政司司長陳茂波昨日出席互聯網專業協會成立20周年紀念晚宴暨2019－2020年度理事會就職典禮時指出，法治是香港社會和經濟發展的基石，特區政府有責任維護。特區政府會以不偏不倚，公平公正的方式處理違法和暴力行為，任何違反或損害法治的要求，請恕不能接受。



陳茂波亦提到，縱使近來警民關係因修例一事變得緊張，但相信香港警察是一支優秀和專業的紀律部隊，更是維持香港治安及繁榮穩定的中流砥柱。希望大家大力支持警方繼續依法辦事，維持治安，保護巿民生命和財產。



致辭全文如下：



大家好！我很高興出席“互聯網專業協會20周年紀念晚宴暨理事會就職典禮”。



多年來，互聯網專業協會努力推動互聯網科技的發展和應用，培育青年科技人才，對香港信息科技業界以至互聯網數字經濟的發展貢獻良多。



今屆政府致力發展創新科技，至今已承諾投放超過一千億港元，並推出多項推動創科發展的措施。短短兩年以來，在業界和政府的共同努力下，各方面的工作都有良好進展，為本港的創科生態系統注入新動力，香港的創科氛圍亦漸趨熾熱。根據投資推廣署的最新數字，本港初創企業的數目在2018年達到2600多間，較2017年顯著上升18%。



我在今年《財政預算案》亦提出要進一步加強信息科技產業的長遠發展並優化現有措施。特別在培育人才方面，我們會投放五億元推行“中學IT創新實驗室”計劃，為年輕人在中學階段建立良好的信息科技基礎，長遠為本地信息科技及其他科技領域的研發和產業發展工作注入新血。我亦預留55億元興建數碼港第五期，吸引更多科技公司和初創企業進駐，為年輕人提供更多投身創科界的機會。