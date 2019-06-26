藍將調整兩岸論述？朱立倫：基本政策沒變

朱立倫接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月26日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨25日晚間舉辦2020初選首場政見發表會，5位參選人之中有3位完全未提九二共識，包括前主席朱立倫，是否代表國民黨兩岸論述要調整？朱立倫今天上午受訪時表示，國民黨的基本立場與基本政策是沒有改變的，這是黨的政綱。



朱立倫今天上午到華山藝文中心參觀“金庸武俠-華山論劍”特展後回應時事議題。



對於25日晚間的政見發表會，在兩岸關係論述上，國民黨5位參選人之中只有郭台銘提“九二共識、一中各表”但重點在“各表”；孫文學校總校長張亞中只認為“九二共識”不是用來處理政治性難題，“各表”也無法解決政治難題，其他3人包括朱立倫、高雄市長韓國瑜與前台北縣長周錫瑋都沒提“九二共識”，是否意味著國民黨的兩岸論述需要做調整？



朱立倫表示，國民黨的基本立場與基本政策是沒有改變的，這是國民黨的政綱，他昨天只是特別強調一定要堅持自由民主的“中華民國”，一定要反對“台獨”、也要反對一國兩制。



有學者認為國民黨的兩岸論述太舊了，應該要提新論述？



朱立倫說，有機會他會再跟大家說，但他已經提過很多次，就是他堅持“中華民國”、發揚中華文化、兩岸能共創中華民族的經濟繁榮，這些話雖然聽起來像是很頻繁，但這是兩岸都能接受，而且能堅定自己立場的兩岸政策。