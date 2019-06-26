北農年薪四百萬？韓國瑜：現在查什麼意思？

韓國瑜一早赴中廣電台接受郝龍斌訪問，會後針對週刊報道作出回應。（中評社） 中評社高雄6月26日電（記者 高易伸）媒體報道指中國國民黨高雄市長韓國瑜任職台北農產運銷公司總經理期間，年薪實領超過新台幣400萬元，遠超過後來民進黨派任的北農總經理吳音寧的248萬。韓國瑜今天在中廣論壇與郝龍斌預錄訪問後回應表示，有人警告他民進黨會用檢調、各種不正當的手法打擊國民黨的候選人，以前不太相信，但現在好像是這麼一回事。



根據《鏡週刊》報道，台北地檢署上周赴北農調閱董監事會議紀錄及員工出國招標帳冊，以釐清韓國瑜北農總經理任內超額盈餘發放獎金、花公款國外旅遊等。



韓國瑜解釋，北農權力最高單位在股東大會，股東決算後就是董事會，北農是民營佔55%的公司，現在北檢再去查我身為高雄市長，參與國民黨2020大選，過去股東大會董事會都通過了，現在查什麼意思呢？



韓國瑜說，有些人一直警告說民進黨會用檢調、各種不正當的手法、加入打擊國民黨的候選人，我聽了以後以前不太相信，但現在好像是這麼一回事。這是每年股東大會通過的，現在有什麼好查的？所以我搞不懂，台灣民主政治不要這樣子，我們要和諧，不同政黨理性競爭，最重要大家都是台灣命運共同體，我覺得講這些話還是有用的，因為這是正能量。台灣民主是華人地區的驕傲，民進黨如果一到選舉就抹黑造謠，那是傷害台灣的民主。



根據《鏡週刊》報道，台北地檢署連續在19日和20日兩天到台北農產公司辦公室財務部搜查，接待的北農人員神情凝重，幫忙翻出資料影印給檢方搬上警備車。知情人士透露，北檢近來動作頻頻，上週即發函北農，要求提供自2012年起6年的董事會會議紀錄及決議，並檢附北農以公款招待員工“出國”明細和逐筆資料，時間點與韓國瑜任職北農總經理期間重疊。



報道提到，韓國瑜在北農總經理任內，親自勾選員工名單，以公費犒賞員工出國旅遊，為韓任內自創員工“悠遊舒壓”方案，但並未經由董事會同意即動支未列入會計帳的盈餘。北農人士表示，過去以公費出資獎勵拍賣員出國，已經行之有年，但北農有近600名員工，在韓任內就聘用164人進入公司，不乏是靠韓裙帶關係拉進北農的員工，讓慰勞旅遊的福利變質，這也是韓收買人心的另一手法。



《鏡週刊》也報道，韓國瑜在北農會依貢獻度，將一部分超額盈餘分給各部門主管，但最辛苦的基層拍賣員卻沒有人領到。北農總經理每年純薪水有195萬元，還會依照各類獎金，包括三節、績效及工作獎金，以及年度的營業狀況而增加，北農營業績效最高的2016年，依照韓自訂的獎金標準，不含特支公關費，實領超過355萬元。韓在離職前1年，光獎金就領了81.6萬多元。