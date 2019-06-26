朱立倫：蔡英文像女魔頭、獨裁者

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月26日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午至華山藝文中心參觀“金庸武俠-華山論劍”特展，媒體問他像金庸筆下的哪個角色，他認為在外像喬峰，為了國家、為了和平付出很多、犧牲很大；在家則像郭靖，因為都聽老婆的話。對於蔡英文，像女魔頭、獨裁者，就像“周芷若”。



中國國民黨25日晚間舉辦2020初選首場政見發表會，朱立倫今天上午應邀到華山藝文中心參觀“金庸武俠-華山論劍”特展，他一面聽導覽人員解說，一面扮起金庸筆下的武俠人物比劃招式，有模有樣，尤其在互動牆前，他模仿丐幫幫主“洪七公”發功，打出“降龍十八掌”獲得90分，心情頗為放鬆。



媒體問他像金庸筆下的哪個角色，朱立倫說他在外比較像“喬峰”的角色，因為“喬峰”為了國家、為了宋遼的和平，付出很多，犧牲很大，他也比較喜歡這個角色，不過他每次回到家，總會跟太太開玩笑說他好像“郭靖”，“郭靖”回到家通通都聽老婆“黃蓉”的，因為“黃蓉”比較精明幹練，比較大聲一點。他認為，很多男生回到家也都變“郭靖”。



對於蔡英文，朱立倫認為，以前覺得蔡英文蠻善良、蠻文青的，但覺得現在比較像女魔頭、獨裁者，就像“周芷若”。



朱立倫強調，這幾年蔡英文做一些對民主的破壞，對獨立機關的介入，最近又把公投關進鐵籠中，讓人覺得遺憾，對於“反送中”強調香港堅持民主自由，但自己還破壞民主的話，蔡英文不是變“周芷若”嗎？



朱立倫認為，韓國瑜像“韋小寶”，因為口若懸河佷會講話。郭台銘像天鷹教教主（白眉鷹王殷天正），因為事業有成，創了教派，但願意出來犧牲。



至於昨晚國民黨首場政見發表會，5位參選人的表現，朱立倫說，他昨天是以平常心，也是去學“武功”的，大家表現其實都很好，不論是高雄市長韓國瑜、前鴻海董座郭台銘，還有其他兩位參選人、前台北縣長周錫瑋與孫文學校總校長張亞中，都有很多值得他學習的地方。