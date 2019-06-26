藍初選政見會　林忠山：反一國兩制落綠陷阱

林忠山向中評社分析國民黨5位參選人的兩岸論述。（中評社資料照） 中評社台北6月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選首場政見會，昨晚在高雄國際會議中心登場，主題“憲政、外交、兩岸、國防”，兩岸論述成焦點。國民黨前“國家發展研究院”院長、文化大學政治系副教授林忠山向中評社分析，參選人都有提到反對一國兩制，這基本上是落入民進黨的陷阱，是最嚴重問題，台灣整個社會都被誤導，包括國民黨也是。



25日晚間首場初選政見會，5位參選人分別是高雄市長韓國瑜，前鴻海董事長郭台銘，前主席朱立倫，前台北縣長周錫瑋，台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中。5個人對“九二共識”的看法不一。此外，在5人之中，周錫瑋表達“反送中”，其他四人都表示反對一國兩制。



林忠山表示，在兩岸論述上，朱立倫比較模糊，朱只想說和平靠智慧，那兩岸要怎麼走，讓美國安心台灣安心，屬於傾向美派，站在美國立場思考兩岸關係，比較沒有台灣和大陸的自主性。



而郭台銘部分，其兩岸論述是目前國民黨的基調，現在的國民黨主導者主體基調，和平要有共識，就是九二共識，但裡面要有各表，郭也講到蔣經國拒絕一國兩制，都是把一國兩制香港化，以香港模式來思考一國兩制，這是基本基調。



林忠山說，至於韓國瑜，雖沒有特別談九二共識、一中各表，但特別跳出來講“中華民國憲法”跟兩岸人民關係條例，強調大陸跟台灣合起來是中國，自由地區跟大陸地區，這在“憲法”跟兩岸人民關係條例都有談到，強調一個中國的完整概念。