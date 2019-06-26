幕僚電郵遭冒用　韓國瑜：這很可怕

韓國瑜接受媒體訪問回應國民黨初選政見會相關問題。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄6月26日電（記者 高易伸）正值中國國民黨2020初選之際，現傳出高雄市長韓國瑜身邊重要幕僚身份遭冒用欲竊取政見會講稿。韓上午面色凝重說，目前資訊安全上已跟電信警察報案並作筆錄，這事情茲事體大，怎麼可以竊入市長辦公室人員的電子信箱上，這是很可怕的，所以一大早就跟警察報案，希望電信警察查個水落石出。



國民黨昨日在高雄舉行2020初選政見發表會，但昨日上午疑似有人冒用高雄市輪船公司董事長黃文財名義，向市長室副主任胡美音索取韓國瑜的講稿，胡機警確認後發現有異，才沒讓講稿流出。經追查還發現連市長辦公室主任邱源寶身分也被冒用，以電郵寄信給幕僚要求處理髮表會講稿。高雄市一早即向警察局報案，由市刑大科偵小組介入偵辦中。



針對昨日的初選話題，有媒體追問韓昨日結束後未出席會後聯訪，朱立倫甚至指韓“有點緊張”？韓對此澄清，自己並沒緊張，一切很自然地向民眾報告，可能是因為工作壓力大，會有一點點疲倦，但自己沒有緊張。韓說，昨天一整天上班，下午照相還跟年輕學子照了830張照片，然後工作一步未停，休息不夠，但沒有緊張，朱立倫可能誤會了。



此外，蔡英文上午要韓國瑜先把高雄市政的塞子先塞好時？韓聽聞，自動微笑略過。



至於有媒體詢問韓怎看鴻海前董事長郭台銘昨日在政見發表會上批評特定媒體卑躬屈膝？



韓國瑜說，尊重每位候選人發言，每人發言要對選民負最終責任，並不是說我們認同候選人對每件事情的角度，這一點是很重要的。郭針對特定媒體已經好幾次了，自己就不予評論。



至於高雄市“觀光局長”潘恒旭鬧出高雄旗津跟大陸溫州“小三通”烏龍風波？



韓國瑜說，這事已請副市長葉匡時進行調查，另外各局處未來有任何活動一定要謹慎小心。



另外針對韓國瑜“每月一宿”今晚選擇夜宿林園？



韓國瑜解釋，今晚夜宿林園想知道都市裡面很重要的“清道夫”工作，身為高雄市長去了解進行資源與垃圾回收的工作者，在工作上遇到什麼壓力困難，或希望提供怎樣的協助，並跟當地林園鄉親座談，還有一小部分的漁民座談，因此這一個月來了解林園地區資源與垃圾回收的工作夥伴。