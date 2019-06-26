郭台銘籲蔡：務實面對貿易戰下的慘業

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北6月26日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的前鴻海董事長郭台銘，昨晚在初選政見會上強調自己是最懂經濟也是要拚經濟的候選人，郭今天再以“蔡英文不敢告訴你的經濟真相”為題，發出新聞稿，呼籲蔡，別繼續躲在文青式的華麗詞藻後面催眠大家，讓台灣經濟危機“溫水煮青蛙”，好好走出來，務實面對美中貿易戰下的“慘業”現狀。



郭台銘表示，他日前針對外貿出口連七黑的憂慮，前日引來蔡英文指教。蔡說，單看一個數據就批評是操之過急了。但他之所以談到出口七黑，是做為對台灣經濟前景的陰霾的舉例，並非只看到一個數據就“撿到槍”而無的放矢。



郭台銘說，蔡英文很自豪的表示，經濟成長率已經連續十二季為正成長，但她不敢告訴大家，也不願面對的另一個數據，是央行上週才調降了今年的經濟成長率預測，從2.13%下修到2.07%，這樣子的“壞消息”，蔡怎麼沒提到？



郭台銘強調，蔡英文還提到，因應美中貿易戰，她已經布局全球，不再被鎖在中國大陸。但蔡不敢告訴大家也不願面對的一個數據，是台灣的外貿總額中，對大陸貿易的佔比，自她2016上任以來，其實是上升了，從30%上升到了31%，這樣子的“鎖在中國大陸”的數據，蔡怎麼沒提到？



郭台銘指出，而蔡英文前陣子不斷提到，台商回流投資，審查通過金額創新高，還順便酸他沒有投資台灣。但蔡不敢告訴大家也不願面對的還有三個數據，我們的公司登記數2017年每月淨增1,768家，2018年降為838家，2019年更只剩498家，新增的變少了，歇業的變多了。企業經營環境惡化的事實，蔡怎麼沒提到呢？



蔡英文一直說她的產業政策多成功，可是勞動生產力指數卻連五個月衰退，說好的產業升級呢？她還誇說在她推動“智慧機械”下，機械業已成台灣第三個兆元產業。郭台銘說，可是日前到台中參加機械製造產業公會的座談，廠商卻跟他反映，因為中美貿易戰的衝擊，連帶造成機械模具的訂單平均掉了三成，嚴重影響生計，蔡英文怎麼也沒提到？



郭台銘認為，蔡英文說得不錯，治理“國家”和治理企業大不同，他要當“總統”，每天也還在學習成長。但有一點他相信是不變的，就是“不進則退”，在快速變化的世局中，“穩定”其實就是“穩死”。過去七十年，除了幾次全球危機外，“中華民國”哪時不是經濟正成長？只會為無能找理由的領導人，讓人感到悲哀。



郭台銘呼籲蔡英文，別繼續躲在文青式的華麗詞藻後面催眠大家，讓台灣經濟危機“溫水煮青蛙”，好好走出來，務實面對美中貿易戰下的“慘業”現狀。