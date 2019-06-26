國台辦6月26日記者會全文

國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會(中評社 張爽攝) 中評社北京6月26日電（記者 張爽）26日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山就第11屆海峽論壇、台胞台企登陸第一家園的先行區等兩岸關係議題回答記者提問。以下為發布會全文：



安峰山：各位記者朋友，大家上午好！歡迎大家出席今天上午的國台辦例行新聞發布會，下面我願意回答大家的提問。



新華社記者：請發言人介紹一下日前閉幕的第十一屆海峽論壇取得的各項成果。此外，台灣民進黨當局對於本屆論壇也是加以歪曲誣蔑、限制阻撓，請問發言人對這種現象有何評論？謝謝。



安峰山：6月15日至21日，兩岸83家單位和社會團體在福建成功舉辦第十一屆海峽論壇，這是新形勢下擴大兩岸民間交流、深化融合發展的一次盛會。儘管民進黨當局對本屆論壇百般阻撓，但正如中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在論壇大會上所指出的那樣：兩岸民眾交流融合的大勢任何力量壓制不住，兩岸同胞維護國家統一的信心和決心任何力量動搖不了，兩岸民眾同根同源的文化紐帶任何力量切割不斷，兩岸各界攜手實現民族偉大復興的願望任何力量阻擋不了。本屆論壇的特點和成果主要體現在以下幾個方面：



一是參會規模空前，範圍更加廣泛。參加本次海峽論壇的台灣同胞來自30多個界別，人數超過1萬名，創歷史新高。其中首次來大陸的占20% ，首次參加海峽論壇的占40%，來自中南部的基層民眾占51%。多場活動參與人數超過往屆。



二是聚焦青年需求，服務青年發展。本屆論壇與會台灣青年人數占比超過50%。台灣青年來大陸交流、發展事業的願望強烈，本次論壇形式多樣的活動回應了他們的需求。包括125名博士在內的300多名台灣人才出席了登陸第一家園論壇。廈門人才對接會為台灣青年提供2300個就業崗位。兩岸人才機構達成80餘個合作意向。



三是合作領域多元，成果更加豐富。論壇期間，簽署了一批投資、貿易、行業合作和基層交流協議。如，媽祖文化周期間簽約項目15個；關帝文化節現場簽約20個項目；共同家園論壇啟動平潭兩岸農漁產品交易平台試運營，吸引台灣業者和大陸採購商超過30家；科技專家論壇簽署兩岸學術交流和科技合作項目32個；50多對閩台特色鄉鎮、現代農業融合發展項目進行對接並簽署合作協議。探討推動“新四通”、廈金“小四通”，福建推出探索兩岸融合發展新路政策措施等也是本屆論壇亮點。



四是同胞越走越近，感情更加融洽。本屆論壇充滿“兩岸一家親”的同胞情誼。2000餘位兩岸宗親相會在海峽老百姓論壇，唱響《我們都是一家人》。600多名同名村台灣鄉親回鄉謁祖。200名兩岸一線職工代表相聚職工論壇開展技能交流。兩岸大學生和家庭同台誦唱經典，兩岸家庭代表講述家風傳承故事。



本屆海峽論壇受到廣泛關注，影響力倍增。據不完全統計，島內網絡和社交媒體報道達1600篇，評論7.6萬條，點贊近16萬次，島內網絡聲量是上屆的2倍，關注度是去年同期的10倍，視頻信息播放量是去年的20倍，達304萬次，島內社交媒體用戶參與本屆論壇的話題互動達350萬人次。

本屆海峽論壇的成功舉辦，再次說明擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展是兩岸民眾共同願望，民進黨當局與此背道而馳，污蔑抹黑，不得人心，最終注定失敗。兩岸民眾匯聚起推動兩岸關係向前發展的巨大力量和歷史趨勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。

