國台辦：為台胞台企到平潭發展創造更好條件

國台辦新聞發言人安峰山主持例行新聞發布會(中評社 張爽攝) 中評社北京6月26日電（記者 張爽）26日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山表示，6月16日，福建省平潭綜合實驗區管委會出台了《探索海峽兩岸融合發展新路的實施細則》，將為台胞台企到平潭實現更大更好發展提供更多便利和創造更好條件。



以下為問答實錄：



福建東南衛視記者：福建省正致力於將平潭建設成台胞台企登陸第一家園的先行區，請發言人介紹一下有關情況。謝謝。



安峰山：近年來，福建省和平潭綜合試驗區在對台合作先行先試方面積極採取措施，不斷優化營商和生活環境。平潭到台中、台北的海上快捷客貨滾裝航線，為閩台兩地乃至兩岸民眾往來發揮了積極作用。隨著平潭對台貿易便利化水平不斷提高，台資企業進入大陸市場的門檻和成本也在持續降低，發展機遇不斷增多，吸引了許多台胞台青來到平潭生活創業就業。



6月16日，福建省平潭綜合實驗區管委會出台了《探索海峽兩岸融合發展新路的實施細則》，提出建設台胞台企登陸第一家園先行區的“36條措施”，內容主要包括提升經貿合作暢通、推進基礎設施聯通、加快能源資源互通和深化行業標準共通，落細落實台胞台企同等待遇、推動台胞公共服務均等化、加強兩岸基層治理交流合作、擴大兩岸民間交流交往等，將為台胞台企到平潭實現更大更好發展提供更多便利和創造更好條件。

