國台辦：早日實現兩岸“應通盡通”！

國台辦新聞發言人安峰山主持例行新聞發布會(中評社 張爽攝) 中評社北京6月26日電（記者 張爽）26日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山表示，將進一步研究推出新的舉措，不斷深化兩岸經濟社會融合發展。希望兩岸同胞共同努力，排除障礙，早日實現兩岸“應通盡通”，不斷增進同胞的利益福祉。



以下為問答實錄：



福建海峽衛視記者：請問在推動實現金門馬祖同福建沿海地區的“小四通”“應通盡通”方面目前取得了哪些進展？謝謝。



安峰山：習近平總書記今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話指出，親望親好，中國人要幫中國人，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通和行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。



安峰山：金門、馬祖民眾長期以來一直希望大陸幫助解決用水用電緊缺等困難，也多次表達過通氣和通橋的訴求。我們的態度很明確，對於這些需求，大陸願意盡一切努力為他們實現更大更好的發展創造機遇、提供條件。去年8月，福建向金門供水工程克服重重困難實現了正式通水。迄今福建已經向金門穩定供水300多萬噸，解決了金門鄉親長期以來面臨的用水困難。



安峰山：關於後續通水、通電、通氣、通橋事宜，大陸有關方面和福建省一直在積極開展工作。我們能夠做的，都在積極務實推進，並且已經取得了階段性進展。在向馬祖供水方面，2002年福建在馬祖水荒期間已經有過以船運方式來應急供水的先例。只要馬祖有需求，我們隨時可以供水。在通電方面，國家電網福建公司負責人已經公開說明了與金馬通電的方案，做好了技術準備，能夠實現安全、穩定和環保供電。在通氣方面，兩岸有關企業已經進行了前期的溝通和對接，船運供氣和管道供氣兩種方案已經初步成型。在通橋方面，大陸專家和企業已經開展深入研究，相關規劃正在推進。只要條件具備，兩岸企業、行業協會可以通過更進一步的對接洽談，加快推進落實對這些兩岸同胞都有實實在在好處的事情。



安峰山：我們將繼續全面貫徹落實習總書記的重要講話精神，堅持以人民為中心的發展思想，進一步研究推出新的舉措，不斷深化兩岸經濟社會融合發展。希望兩岸同胞共同努力，排除障礙，早日實現兩岸“應通盡通”，不斷增進同胞的利益福祉。

