國台辦答中評：台當局拆橋毀路打壓迫害媒體

國台辦新聞發言人安峰山主持例行新聞發布會(中評社 張爽攝) 中評社北京6月26日電（記者 張爽）26日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山表示，民進黨當局和島內一小撮“台獨”勢力害怕兩岸走近走好，害怕兩岸民衆相互了解，融洽親情，這會讓他們刻意制造的兩岸敵意假象不攻自破，因此他們就想用那種“拆橋”“毀路”的手段來阻止兩岸之間相互了解，來割裂兩岸同胞的親情紐帶，對那些能够客觀報道大陸真實情況和支持兩岸關系和平發展的媒體，視作眼中釘、肉中刺，大肆進行抹黑抹紅，煽動圍攻，現在更公然伸出黑手，進行打壓和迫害、升高兩岸對抗。他們的所作所為，遭到兩岸民衆強烈反對和譴責，在兩岸強大民意洪流的衝刷之下，他們的倒行逆施最終會變成歷史的陳跡。



以下為問答實錄：



香港中評社記者：“時代力量”黃國昌等人日前發起所謂“拒絕紅色媒體”遊行，蔡英文稱，此事能提高對於“大陸滲透台灣媒體”的警覺，將從立法、行政雙管齊下，加上國際合作，把所謂的“錯假信息”從台灣社會移除，請問發言人對此有何評論？謝謝。



安峰山：兩岸都十分明白，兩岸關係好，台灣才會好，也只有兩岸同胞能夠走近走親，兩岸關係發展才會走實走好。我們一直在推進加強兩岸的交流合作，增進兩岸同胞的相互了解和深化彼此的親情，這符合兩岸同胞的共同利益，也符合中華民族的整體利益。多年來，兩岸媒體在其中發揮的積極作用，相信大家都有目共睹。現在，兩岸分別有10來家主流媒體在對岸駐點採訪，每年大概有成千上萬的兩岸媒體記者往來兩岸進行採訪報道，開展新聞交流，他們為兩岸民眾的相互了解打開了一扇非常寶貴的窗口。



安峰山：大陸和台灣雖然近在咫尺，但是一灣淺淺的海峽把我們分成了兩岸，兩岸過去這些歷史的遭遇，使得雖然兩岸已經開放交流30多年，但是現在真正到過祖國寶島的大陸民眾實際上還很少，而大多數的台灣民眾也沒有來過祖國大陸。他們要想真正去了解一個真實的對方，離不開兩岸媒體的客觀報道。兩岸媒體和新聞交流的重要性是不言而喻的。我們之所以把兩岸媒體稱作兩岸間的橋梁和紐帶，是因為他們能夠增進兩岸同胞之間的相互了解和融洽親情。這麼多年我們一直在積極地鼓勵和支持兩岸間的新聞交流。



安峰山：民進黨當局和島內一小撮“台獨”勢力害怕兩岸走近走好，害怕兩岸民眾相互了解，融洽親情，這會讓他們刻意製造的兩岸敵意假象不攻自破，因此他們就想用那種“拆橋”“毀路”的手段來阻止兩岸之間相互了解，來割裂兩岸同胞的親情紐帶，對那些能夠客觀報道大陸真實情況和支持兩岸關係和平發展的媒體，視作眼中釘、肉中刺，大肆進行抹黑抹紅，煽動圍攻，現在更公然伸出黑手，進行打壓和迫害、升高兩岸對抗。他們的所作所為，遭到兩岸民眾強烈反對和譴責，在兩岸強大民意洪流的衝刷之下，他們的倒行逆施最終會變成歷史的陳跡。