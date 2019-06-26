王批政見會沒人談團結　朱立倫：我舉牌說了

朱立倫接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月26日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨25日晚間舉辦2020初選首場政見發表會，未參與初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平會後在臉書直播點評參選人都沒談到團結。參選人之一、前主席朱立倫今天上午受訪時表示“我不是舉牌說了嗎？”而且台語、客語、國語都講了“兄弟一條心，黃泥變黃金”。



王金平25日深夜透過臉書直播，點評國民黨舉辦的首場政見會，他除了發表自己對憲政、國防、外交的主張，也點評黨內參選人都沒談到團結，但初選時很多人互相攻訐，對國民黨的團結傷害很大，他籲黨中央應舉辦第四場談整合、團結之道。



朱立倫今天上午應邀到華山藝文中心參觀“金庸武俠-華山論劍”特展時，面對王金平的點評表達看法。



朱立倫表示，昨天“我不是舉牌說了嗎？”他先用台語講，後來又用客語說“兄弟一條心，黃泥變黃金”，其實不管是用台語、客語，或是國語，他都講過很多次，就是希望國民黨能團隊一心。



他指出，昨天他下車時看到會場門口，他的支持者都要求穿國民黨KMT的衣服，但前鴻海董座郭台銘的支持者是“老虎軍團”，高雄市長韓國瑜的支持者是“鐵衛隊”，兩邊對峙、對嗆，所以他強調一定要團結，因為20天之後就是一個團隊，大家其實只能穿一種衣服，就是KMT，所以他才會說希望下次大家穿同樣的衣服。



有民調分析指出，朱立倫與郭台銘比較能吸收綠營的票，韓國瑜較能吸藍營的票。



朱立倫認為，其實當選的關鍵重點，還是要跟民進黨與無黨籍台北市長柯文哲的比較，所以不管怎樣，最後還是要團結一起。



朱立倫說，其實5個參選人各有專長，韓國瑜有人氣，郭台銘有資源、人脈，他是最有經驗能力，結合在一起就是堅強的金牌聯盟，就是最好團隊。而他自認是最大公約數，也希望大家能不分彼此，不要說“非誰不投”或“是誰不投”。