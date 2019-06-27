中評關注：蔡政府駁回雙子星案　放狗咬柯？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲近期成為民進黨急欲拉攏的對象，民進黨負責選舉操盤的核心幕僚、前“行政院副院長”林錫耀、黨主席卓榮泰都先後表態“民進黨不惡意攻擊柯文哲”的立場，就是看中柯擁20%支持的“白色力量”實力，但蔡政府“經濟部”投審會26日下午公告涉“國安”疑慮駁回雙子星案，癱瘓了柯文哲的重大建設政績，無疑是賞了柯一耳光，未來柯如何處理綠白關係，值得觀察。



柯文哲在各項民調中，雖然鮮少拔得頭籌，但都穩定擁有2成至2成5的基本盤實力，這點也是柯文哲仍保持在2020熱門人選、藍綠打柯都得斟酌再三的原因。雖然民進黨自2018年台北市長選舉後，風向一轉就想不認在選舉期間強力打柯的的動作，但這些抹紅、抹黑的動作，喜怒形於色的柯文哲點滴在心頭，因此在“蔡柯會”也沒給蔡英文好臉色。



民進黨初選底定由蔡英文爭取連任後，綠白關係再次成為民進黨2020選戰策略的一大盤算，包括林錫耀、卓榮泰都放話“民進黨不要惡意攻擊柯文哲”，向柯遞出橄欖枝。就連綠委們被問到柯文哲的話題，也都“溫和回應”。甚至柯文哲幾次批評蔡政府的作為，蔡英文都溫溫地回應“請柯市長專心市政”，這都讓外界知道蔡的用心何在。



不過，柯文哲可沒那麼好被摸頭，從民進黨初選前到初選後，被“中央”卡住的600多億元新台幣的“雙子星案”始終都掛在柯嘴邊，面對媒體頻頻點名蔡英文、“行政院長”蘇貞昌“趕快處理”，甚至在26日受訪時直接嗆蔡英文“在媒體上跟妳講這麼清楚了，還要去哪裡講？還要去官邸給妳拜訪喔？”



柯文哲對雙子星案發言的口氣、口吻，十分強硬，顯見雙子星案在柯心中多重要，也成為綠關係走向的指標，似乎也定調“要綠白合作先把雙子星搞好”。而民進黨2020選戰策略主打反中牌，投審會26日下午公告“涉及“國安”疑慮，駁回雙子星案”，等於是拆了柯文哲重要市政政績的台，顯見綠白關係只是“口頭好”而已，現實在正如柯文哲所預言，放狗咬人了。



雙子星案在卡了近半年後遭到蔡政府駁回，勢必刺激到柯文哲，以柯的個性勢必不會善罷干休，未來柯文哲對綠營如何回應？綠營柚是否已經正式向柯文哲開戰，勢必衝擊2020大選，柯文哲的後續反應值得仔細觀察。