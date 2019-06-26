參謀總長李喜明將退役　蔡頒授一等雲麾勳章

蔡英文頒授參謀總長李喜明一等雲麾勳章。（照片：“總統府”提供） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天頒授參謀總長李喜明一等雲麾勳章，肯定李任內為精進軍方整體戰力、保衛“國家安全”的努力與貢獻。她致詞也說，在面對中共不斷擴張軍事力量的同時，我們也必須要積極發展“不對稱戰力”，才能夠嚇阻、因應中共軍事武力的威脅。除了保障台海安全，也能夠為區域和平，來付出心力。



雲麾勳章，為“中華民國”之軍職勳章，用以表彰在保衛“國家”作出貢獻、平定內亂、擁有顯著戰功的軍人。雲麾勳章共分9個等級。



蔡英文致詞時首先代表民眾感謝李喜明從入伍以來，貢獻將近50年的歲月，投身軍旅，跟我們一起“保家衛國”，為了“國家安全”來努力。



蔡英文說，她相信所有“國人”都能夠認同堅實的“國防”，才能夠保障“國家主權”和民主自由的價值。在面對中共不斷擴張軍事力量的同時，我們也必須要積極發展“不對稱戰力”，才能夠嚇阻、因應中共軍事武力的威脅。除了保障台海安全，也能夠為區域和平，來付出心力。



蔡英文指出，在李總長任期內，戮力落實軍方整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備。今天所頒授的“一等雲麾勳章”，就是要肯定李喜明總長在任職期間，為精進軍方整體戰力所做的努力。



她提到，再過幾天，就是李總長即將榮退的日子。每位資深軍官屆齡退伍，總是令她感到不捨，她會惦記著他們對“國家”和社會的貢獻。



蔡英文表示，在軍方全心對“國家”和社會付出的同時，有一個人，總是在軍方的背後支持軍方。今天，除了李總長之外，她也一定要對李夫人說聲“感謝妳的支持”。因為有李夫人，才能讓李總長沒有後顧之憂，在“保國”衛民的職責上盡心盡力，保障我們“國家安全”。



蔡也交付李總長一個一定要使命必達的任務。她說，在過去，李總長總是帶著軍方四處奔波，出海遠航。現在，請李總長好好照顧家人，陪伴他們出去旅行。