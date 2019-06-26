又有綠委挺罷工　長榮與工會戰鬥沒鬆手

桃園市空服員職業工會長榮分會，發起罷工邁入第七天，會員展現無比意志，誓言罷工決心不動搖。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月26日電（記者 黃文杰）長榮空服員6月20日發起罷工，今天邁入第7天，桃園市空服員職業工會上午表達有協談空間，勞資雙方僵持看似有轉圜，結果長榮航空官網新增航班異動到7月7日，等於暑假第一周（7月1日到7月7日）會取消401個航班，長榮航空根本不怕工會“持久戰”罷工。



繼民進黨“立委”鍾孔炤到現場為罷工的長榮空服員打氣之後，今天民進黨“立委”尤美女也到場加油，成為第二位現身支持罷工的民進黨“立委”。稍早桃園市空服員職業工會在官方臉書貼出尤美女到場照片，獲得許多人留言聲援。



長榮航空召開記者會，指出於23、24日連續兩天，攜帶近數十份經法院公證人認證過的委託書，向桃空職工領取三寶，但是工會卻以限本人親自取回、質疑真偽、沒有律師在場等理由拒絕。24日晚間一名空服員本人第三度前往，工會仍不讓其取回三寶，直說是“禁搭便車、不准下車”。



為了反制工會扣三寶（括工作證、護照及台胞證），長榮航空祭出霹靂手段，只要空服員“想要回來上班”，派出律師協助空服員辦理申請新護照，申請新辦護照人數200人。



針對長榮航空要工會給予具體方案才願協商，工會上午在南崁長榮航空營運總部罷工現場提到，目前正在與會員進行馬拉松式分組討論，但由於繳三寶會員人數達2200人，最快要等到明（27）日早上，會經由幹部和律師進行確認和最後文字整理，才會向長榮航空提出“新的8大訴求”。



面對工會釋出準備“上談判桌”的氛圍，長榮航空態度絲毫沒有放軟，即使七月開始暑假旅遊旺季，從官網提供的資料顯示，目前已知7月1日取消76班，7月2日取消75班，7月3日取消75班，7月4日取消71班，7月5日取消72班，7月6日取消14班，恐怕累計取消航班會超過400班。



地勤人員以及南崁營運總部員工都可以看到別上“挺長榮”、“反罷工”綠底白字胸章，空服員罷工現場搭設棚架，也掛滿各類戰鬥標語，“空服員戰鬥宣言”、“對等談判靠我們戰鬥”、“加入我們永遠不遲”、不時有人帶領呼口號，呼籲不要鬆懈，深信“長榮罷工、一定成功”。