外交部發言人耿爽說明中方立場

中評社北京6月26日電／外交部發言人耿爽25日表示，中方希望即將在日本大阪舉行的二十國集團（G20）領導人第十四次峰會能夠發出支持多邊主義、反對單邊主義，支持開放包容、反對保護主義，支持合作共贏、反對欺壓霸凌的強烈信號。



當日例行記者會上，有記者問：24日，國際貨幣基金組織和世界貿易組織均發布報告，對當前世界經濟前景表示擔憂，認為G20成員出台的限制措施及其之間的貿易緊張局勢加劇了世界經濟增長的不確定性，呼籲G20成員共同努力加以應對。中方對此有何評論？



耿爽說：“我們注意到這兩份報告，認為報告有關內容反映了當前國際社會的普遍呼聲和共同關切。的確，當前世界經濟中不確定性、不穩定性主要來源於貿易緊張局勢，而貿易緊張局勢主要來源於單邊主義、保護主義和霸凌行徑。”



耿爽說，中方始終積極倡導自由貿易，維護以規則為基礎的多邊貿易體制。中方是當前諸多貿易限制措施的受害者，也始終站在反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑的第一線。中方願在G20大阪峰會期間同各方就當前世界經濟形勢深入交換意見，就促進國際貿易增長、推動世界經濟發展、完善全球治理、應對風險挑戰尋求共識和解決方案。



耿爽說，中方希望大阪峰會能夠發出支持多邊主義、反對單邊主義，支持開放包容、反對保護主義，支持合作共贏、反對欺壓霸凌的強烈信號。“這也是G20作為國際經濟合作主要論壇在當前形勢下應有的擔當。”



（來源：人民網）

