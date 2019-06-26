美企業代表呼籲政府不要對中國產品加征關稅

中評社北京6月26日電／美國政府擬對約3000億美元中國輸美產品加征關稅的聽證會25日進入最後一天。多家美國企業代表呼籲政府不要對中國產品加征關稅，認為加征關稅將導致企業和消費者利益受損，也無助於保護美國知識產權和就業崗位。



在當天的聽證會上，來自全美服裝鞋襪、運動健身設備、移動電子設備、盥洗用具、電器配件等行業的40多名代表普遍認為，對中國商品加征關稅會讓美國企業和消費者受損，由於中國供應商具備價格和產能優勢，企業很難轉移供應鏈。



一家位於紐約的襪子生產商表示，對襪子加征25%關稅將使公司面臨生存危機。一家主營桐油的企業表示，中國桐油有特殊的品質，受到使用者青睞。美國從中國進口桐油已久，只有中國能滿足美國的要求，加征新一輪關稅將損害美國企業競爭力。一家鋰離子電池生產商也表示，中國鋰離子電池產量巨大，技術領先，對鋰離子電池加征關稅將使公司破產。



本輪聽證會始於6月17日。聽證會期間，眾多業界代表到場作證，他們向在場政府官員展示公司的各類產品，或舉著告示板強調加征關稅的危害，呼籲美國政府不要對從中國進口的商品加征關稅。



聽證會結束後，公眾將有一周時間向美國貿易代表辦公室提交補充意見。聽證會召開之前，美國已有520家企業和141個貿易協會聯名致信總統特朗普，敦促政府不要對從中國進口的商品加征關稅，並回到談判桌與中國達成解決方案。



（來源：新華網）