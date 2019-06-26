禮讓黃國昌大小綠合作？卓榮泰：持高度期望

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）民進黨新北市前議員沈發惠日前在臉書表態，不參選新北市第12選區“立委”，外界解讀是禮讓時代力量“立委”黃國昌。沈今天在民進黨受訪表示， 是為了最後“總統”大選整體戰略布局。黨主席卓榮泰表示，在台灣任何政黨都要合作，外在敵人太強大，內部如果再分裂，會讓敵人更強大，以國家高度來看，我們都希望有更好合作想法。



目前是否與時代力量談合作？卓榮泰說，目前沒有這樣進行，但是對未來合作持高度期望。



身為民進黨中常委，沈發惠在中常會前受訪說，不是禮讓的問題，是關於整體“立委”選舉布局，黨中央會做整體考量，黨徵詢他的意見，對選區、對黨他都要有清楚交代，他是經過思考認為“總統”大選艱困，對他來說投入“總統”助選工作，比他個人選“立委”更有意義。



既然宣布不選是否傾向禮讓黃國昌，沈發惠表示，沒有，黨中央他們還會討論，他希望給黨更大空間，讓黨決定，做整體選戰策略布局。但他也強調，黨中央說尊重他。



是否已經跟黃國昌接觸過，他表示，沒有。黃是否有連任機會？沈也說，年底選戰，不只這一區“立委”選戰跟“總統”息息相關，不管哪一區選戰最後結果，都會受到“總統”大選牽動。



至於黃國昌辦公室提及不要說禮讓，是在吃豆腐，沈發惠也認同說，對，不要說禮讓，不是禮讓，是為了“總統”大選整體戰略布局。他退出，讓黨更大空間進行布局。