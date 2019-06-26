郭台銘見星雲大師 　獲“四給”開示收穫滿

郭台銘與星雲大師在佛光山傳燈樓前合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）昨天參加中國國民黨政見會的鴻海集團前董事長郭台銘，今天上午前往佛光山參拜，這也是郭宣布參加初選後首次在高雄的公開行程，吸引媒體採訪。郭台銘最後如願見到星雲大師。他受訪時表示，今天受益良多，重要的就是大師開示了“四給”，給人信心、希望、方便、歡喜，要真心，自然能說到做到，就會感受到真諦。



國民黨2020初選首場政見會25日晚上在高雄舉行，鴻海集團前董事長郭台銘留在高雄一晚，26日上午前往高雄大樹佛光山的佛陀紀念館，陸續參訪了本館的武殿、觀音殿、藏經樓、大雄寶殿，最後才在傳燈樓見到了星雲大師。



星雲大師坐著輪椅在傳燈樓門口迎接郭台銘後，郭台銘跟星雲大師入內會談了10分鐘後，兩人再一起出來給媒體拍照，郭台銘也走到媒體前方受訪。



郭台銘表示，他有問星雲大師兩個問題，第一個是“給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便”，星雲大師主張的這“四給”，裡面主要的目的是怎麼樣能做的到？大師說告訴他，這“四給”不是用嘴巴說而已，要真心，自然能說到做到，就會感受到真諦，而“四給”的部分，是他今天來請益最大的目的。



郭台銘說，另外第二個部分，是談到要務實，要誠誠懇懇地做事，誠誠懇懇做人，要以身作則，這也是剛剛星雲大師當面給他的幾個開示。



郭台銘最後還提到，今天大的收穫是見到星雲大師，因為他原本一開始被告知大師不在，原來是因為大師生病不方便見客，但他仍決定到佛光山參拜，參拜的過程中得知大師願意見他。郭認為，一路上好像大師給他的考驗，到底有沒有誠心要為老百姓做事，是浮誇虛偽，還是誠懇務實。



郭台銘說，大師最後一刻才同意見他，換了衣服坐輪椅出來，親自接待，非常感動，也感到非常榮幸，得到大師的開示，覺得受到很多佛祖的智慧，了解怎樣放下心，如何全力為台灣老百姓做事，今天非常充實，得到很多。