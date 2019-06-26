亨特：首相需值得信任　否則脫歐有流產風險

中評社北京6月26日電／據外媒報道，英國現任外交大臣、保守黨黨魁候選人之一傑里米•亨特近日表示，新任首相應該是值得信任的，否則英國將面臨大選或者無法脫歐的風險。



亨特在接受採訪時稱，協商一份新脫歐協議的能力與首相的人品有關。亨特說，他和約翰遜都希望改變特蕾莎•梅與歐盟達成的脫歐協議，對一份新協議實質內容的渴望也是相似的。但他表示，“判斷標準是——我們信任誰作為首相，（能夠）前往布魯塞爾並帶回那份協議？”



亨特說，“如果你選擇了一個不值得信任的人，將沒有協商，沒有協議，還很有可能帶來大選——這可能也意味著我們不會有脫歐。”



而就在此前，保守黨黨魁另一候選人約翰遜曾致信亨特，要求他承諾在10月31日實現脫歐，無論是否達成協議。約翰遜表示，這是競選的“核心問題”，兩人應該同意“無論如何”都必須滿足最後的脫歐期限，以兌現對英國人民的承諾。



對此，亨特回應稱，這可能會讓英國舉行大選，並主動權交給傑里米·科爾賓領導的工黨，那麼將不會再有脫歐。



科爾賓近日曾明確表態，稱他將支持對任何脫歐協議進行第二次公投。此前，科爾賓更傾向於舉行新的全國大選。



在保守黨黨魁競選中，現年52歲的亨特與現年55歲的約翰遜分別以77票和160票進入最後一輪。英國保守黨25日表示，下一任英國首相將在7月23日對外公布。



（來源：中新網）