俄官員建議限制貝加爾湖遊客數量

中評社北京6月26日電／據俄新社6月25日報道，俄羅斯總統生態環保和交通問題特別代表謝爾蓋·伊萬諾夫在25日舉行的全俄水務會議上稱，旅遊業的發展給貝加爾湖生態造成了不利影響，應當對遊客數量進行限制。



伊萬諾夫說：“貝加爾湖（的生態狀況）越來越令人擔憂，那裡基本上沒有工業排放，但是生活垃圾的數量在以驚人的速度增長，大量的垃圾被亂丟在岸邊。”他表示，遊客以“令人難以置信的速度”湧入貝加爾湖地區，岸邊上那些沒有廢物處理設施的酒店直接將廢水排入湖中。



伊萬諾夫指出，如果想要保持貝加爾湖的獨特性和純淨度，應當對遊客數量進行限制，類似的限制已經在俄羅斯其他一些受保護的自然區內實施。



對於伊萬諾夫所提的建議，俄羅斯國家杜馬議員米哈伊爾·夏波夫表示，對遊客數量的限制應當和當地就業問題聯繫起來考慮。他指出，由於政策原因，貝加爾湖當地的居民不能從事農業、捕魚、狩獵等。對於他們來說，想養家糊口就只能做與旅遊相關的工作。



夏波夫強調，如果事先沒有具體實際的措施為當地居民創造就業機會，限制遊客人數將給當地帶來社會災難。他指出，類似情況此前曾出現過，貝加爾湖紙漿和造紙廠被關閉時，工廠前雇員的安置問題就沒有被提前考慮。



（來源：中央廣電總台國際在線）