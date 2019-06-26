兌現投資高雄　郭台銘：七月初動土韓會參加

郭台銘接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選最強人選的高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘何時會面？郭台銘今天上午在佛光山受訪時表示，投資高雄的計劃目前只欠一場動土典禮，預計七月初將會進行，雙方正要協調時間。郭台銘轉述韓國瑜爽快答應，更向他說“只要他出席，他就會出席”。到時韓、郭兩人互動將備受關注。



國民黨2020初選政見會25日晚上8時在高雄國際會議中心舉行，5位擬參選人前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團前董事長郭台銘及前黨主席朱立倫等人參加。韓、郭兩人也趁此機會碰面。



由於郭台銘3月17日與高雄市政府經發局簽署MOU，預計將在高雄和發產業園區購置約1.2萬坪土地，投資興建一座智慧工廠，生產伺服器等相關產品。郭台銘昨天表示，鴻海的快速運算中心會落腳高雄，近期會動土。



郭台銘今天受訪時更進一步表示，韓市長昨天有答應要回去談，應該7月初的時候，設廠都規畫好了，就缺一個動土典禮，韓很爽快地答應，雙方都要調時間。郭台銘也轉述韓國瑜向他說“只要他出席，他就會出席”。



但是郭昨晚政見會後記者會被問到韓國瑜表現如何，郭台銘曾說了“韓要留在高雄辦公”這句最棒，且郭也提到“我如果當‘總統’，高雄要什麼我給什麼”，針鋒相對。預期這場郭、韓兩人會面，到時將會話題性十足。