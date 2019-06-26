不妥協！長榮7月首周取消401航班

長榮航空公布，7月1日到7月7日總計取消401航班。（照片：擷取自長榮航空官網） 中評社台北6月26日電／長榮航空公司空服員20日開始罷工今天邁入第7天，據長榮航空統計，今總航班178班，取消102班，受衝擊旅客約2萬人，運能維持四成，累積至月底將影響破千航班、20萬名以上旅客。長榮航空官網上已公布7月航班取消狀況，根據官網設置的專區資料顯示，最新資訊已從7月1日公布到7月7日，總計取消401航班。



長榮官網《罷工事件說明》最新提供資料顯示，目前已知取消班機(含轉機)，7月1日取消76班，7月2日取消75班，7月3日取消75班，7月4日取消81班，7月5日取消72班，7月6日取消15班，7月7日取消7班，累計取消401航班。



台媒報道，長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班之訂位旅客的行程，即日起到6月29日止，暫時不接受新的訂位，將會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，期能將影響的程度降到最低。



長榮在官網設置專區，提供旅客查閱最新航班動態。官網也提醒旅客，因應罷工造成航班取消或延誤，退票將不收取任何手續費；如透過旅行社購票，則洽開票旅行社辦理退票；如透過長榮航空服務中心購票，則洽原開票單位辦理退票。

