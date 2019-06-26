烏強烈反對賦俄表決權　

中評社北京6月26日電／歐洲人權法院所屬組織歐洲委員會25日經議會大會表決，同意邀請俄羅斯代表團參加議會大會6月議程，承認俄方代表享有包括表決權在內的“基本權利”。



歐洲委員會2014年為懲罰俄羅斯“非法吞並”克里米亞地區而剝奪俄方在議會大會的表決權。烏克蘭強烈反對恢復俄方表決權，擔心歐美對俄制裁“裂開第一道口子”。



【俄羅斯重獲表決權】



歐洲委員會的議會是咨詢機構，不承擔立法職責，有議事權，可向這一組織的決策和執行機構部長理事會提建議。本屆議會由大約300名議員組成，由歐洲委員會47個成員國從本國議員中推舉產生。



議會大會24日經深夜辯論，25日凌晨以119票同意、62票反對、10票棄權通過決議，同意“邀請現在大會中沒有派駐代表的成員國提交參加2019年6月議程的代表資格憑證”，同時聲明“大會各方代表團成員的基本權利”理應得到保障、而不受任何制裁影響，意味著俄方代表時隔5年後重獲表決權。



克里米亞自治區2014年經“公投”宣布脫離烏克蘭、並入俄羅斯。美國和歐洲聯盟對俄施加制裁。歐洲委員會議會大會同年4月通過決議，剝奪俄方表決權。俄方2016年起不再遵照大會規章提交代表資格憑證，從2017年起拒絕支付每年3300萬歐元的歐洲委員會預算支出份額。



議會大會準備26日選舉歐洲委員會新一任秘書長，以接替挪威前首相托爾比約恩·亞格蘭。俄方要求在秘書長選舉前恢復俄方在歐洲委員會的所有合法權利。法新社報道，俄方以退出歐洲委員會相威脅；一旦退出，意味著俄羅斯公民將無法向歐洲人權法院提起訴訟。



但俄外長謝爾蓋·拉夫羅夫5月在芬蘭首都赫爾辛基參加歐洲委員會部長會議時說，俄方無意退出這一組織。議會大會的文件提到，之所以恢復俄方表決權，是因為考慮“部長理事會在赫爾辛基所作決定以及導向決定的例外情況”。

