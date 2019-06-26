香港大坑舞火龍列入國家級非遺優秀保護實踐

中評社北京6月26日電／香港非物質文化遺產之一的“中秋節——大坑舞火龍”日前獲國家文化和旅遊部列入“國家級非遺代表性項目優秀保護實踐案例”。香港特區政府25日表示，獲選案例除受國家文化和旅遊部高度表揚外，也對其他同類項目的保護工作起到示範作用。



文化和旅遊部今年3月展開首次“優秀保護實踐案例”遴選工作，向全國各地邀請提名合資格的非遺代表性案例，並根據各地方對所提名的非遺項目保護工作，評選表現出眾的保護實踐案例。



“中秋節——大坑舞火龍”在全國347個提名項目中脫穎而出，成為50個獲選“優秀保護實踐案例”之一。



香港特區政府表示，政府一直與相關非遺傳承人和團體保持緊密聯繫，並通過康樂及文化事務署轄下非遺辦事處定期舉辦多項公眾教育活動，如火龍扎作工作坊、展覽和講座等，讓傳承人親身向公眾介紹大坑舞火龍的歷史，以及火龍扎作技藝的特點。



大坑舞火龍活動已有100多年歷史。昔日的大坑是一個客家村，村民會在每年農曆八月中秋節前後，進行三日舞火龍活動，以祈求合境平安。大坑坊眾福利會成立後，確立了傳承人制度，讓舞火龍的知識和技術得以有系統地傳承。



在各方共同努力下，大坑舞火龍已由地區性活動成為香港最具代表性的節慶活動之一，並在2011年被列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。



（來源：新華網）