中評鏡頭：郭台銘訪佛光山　虔誠禮佛

郭台銘抵達時，佛光山住持心保和尚迎接。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）鴻海集團前董事長郭台銘宣布加入初選後，首次在高雄的公開行程選擇到佛光山參訪，並且跟星雲大師見面。由於昨天才剛參加完政見會，大批媒體都到場採訪，但行程一改再延，到場後又突然不給訪問，讓媒體不停追逐跟拍全程。



昨天參加國民黨政見會的鴻海集團前董事長郭台銘，今天上午前往佛光山參拜，這也是郭宣布參加初選後首次在高雄的公開行程，吸引媒體採訪，但是原定上午10時的採訪，臨時改到11時，又在延到11時30分，讓不少媒體及郭粉都在現場等候，站著等了快2個小時。



上午10時前就有媒體來到現場架好機器等候，現場也來了近20位郭粉到場，由於昨天政見會上，郭粉跟韓粉在場外互嗆，為了避免突發狀況，便衣員警也到場，還有佛陀紀念館館方人員也都在現場守候。由於不少郭粉年紀大不耐久站，因此都在附近找地方休息。



郭台銘最後在11時30分搭乘一輛保母車出現，他下車雙手就保持合掌，先笑臉跟迎接的師父問候，也跟粉絲致意一下後，就進到武殿參拜伽藍菩薩（外界稱為關公），然後又陸續參訪觀音殿、藏經樓、大雄寶殿，最後才在傳燈樓見到了星雲大師。



因為原本一到就安排媒體聯訪，不過郭台銘到了以後臨時取消訪問，媒體也因此疲於奔命，連跟了5個地點，現場的郭粉也只有在第一個地點出現，郭台銘則在參訪過程中邊走邊發表感想，最後才在郭台銘跟星雲大師會面後終於正式進行媒體訪問。