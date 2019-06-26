研究：年輕人過度增肌可能引發飲食失調

中評社香港6月26日電／健身應有度。美國研究人員近期提醒，年輕人在健身時過度增肌可能面臨飲食失調風險，嚴重時甚至可能導致心力衰竭。



據新華社報道，發表在《國際進食障礙雜誌》上的這項研究說，一些年輕人為了增肌遵循嚴格的食譜、避免攝入脂肪和碳水化合物，強迫自己過度訓練並極度關注體型，這可能會導致“肌肉導向型飲食失調”，在最極端情況下會因為熱量不足和過度運動導致心力衰竭。此外，這種失調還與社交障礙及抑鬱相關。



研究人員以14891名年齡在11歲至18歲的美國青少年為對象，進行了為期7年的跟蹤調查。結果發現，大約22%的男性和5%的女性表現出這種飲食失調現象。這些人為了增加體重或增肌，大量或非正常飲食，或服用膳食補充劑、合成代謝類固醇等。



研究第一作者、加利福尼亞大學舊金山分校青少年和年輕人醫學部博士賈森·永田說，膳食補充劑是監管的盲區，極端情形下可能造成肝腎損傷，而合成代謝類固醇等激素在短期和長期都會導致健康問題，例如睾丸萎縮、發育不良和心臟疾病等。



另外，狂熱增肌也會佔用很多時間，從而導致年輕人社交活動時間減少，這與社交回避和抑鬱症存在關聯。永田說，增肌的人多以增進健康為目的，因此增肌導致的飲食失調不像神經性厭食症等那麼容易被發現。

