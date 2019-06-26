G20峰會救中美貿戰？施振榮：台應變要快

施振榮。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月26日電（記者 黃文杰）G20峰會28日將在日本大阪登場，各界都相當關注美中貿易談判，是否會有新的進展？宏碁集團創辦人施振榮26日接受中評社訪問表示，現在氣氛有比較變好，但是變數還是很多，台灣這麼小，無法主導這個大局，“大局”是怎樣，就去面對它。他說，台灣的優勢就是彈性大、速度快，世界變化越快，對台商還是越有利。



本身也是智榮基金會董事長施振榮下午以《龍潭映象交響詩》計劃發起人身分，出席桃園市文化局舉辦的《龍潭映象》交響詩創作發表記者會，會後接受採訪。



日本大阪G20高峰會即將登場，美國總統特朗普將與中國國家主席習近平將會晤，“習特會”讓市場高度關注，美中貿易衝突是否能緩解？特朗普在6月18日推文表示，已和習通了電話，“雙方相談甚歡”，但是中美兩國領導人頻頻出招，涉及的領域不限於貿易關稅，延伸至科技、香港與朝鮮半島問題等。



施振榮告訴中評社，G20高峰會即將登場，現在（中美貿戰）氣氛有變好，但是變數還是很多，台灣要有速度、要有應變，把自己核心能力變得更好更強，也只能靠自己。



他說，很多台商也都回來了，能夠在台灣生產，就在台灣生產，中美貿易大戰，台灣這麼小，也無法主導大局，也只能看著辦，台灣的優勢就是彈性大、速度快，世界變化越快。對台商是越有利，大家的應變能力比不過我們。



中評社問，東協各國承諾將努力在今年完成區域全面經濟夥伴協定（RCEP）談判，以抵禦來自美中貿易爭端的任何衝擊，台灣處境怎麼辦？



施振榮說，台灣沒有辦法加入RCEP談判，還是在於政治，這就跟中美貿易戰一樣，大局是怎樣？我們就去面對它，世界變成怎樣？我們也控制不了，唯一就是應變要更快。

