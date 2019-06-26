綠營出手！菊系大將發起罷韓三部曲

“Wecare高雄”召集人、前高雄市文化局局長尹立。（中評社 資料照） 中評社高雄6月26日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜投入2020黨內初選後，綠營已展開罷免行動。親綠的“Wecare高雄”召集人、前高雄市文化局局長尹立表示，韓新手上任高雄市民可以包容，但當沒幾個月就想選“總統”，這帶給選民很多不良的綜合情緒，近日他們接到越來越多不滿聲浪，“Wecare高雄”團隊決定發起罷韓三部曲。



高雄市2018市長選舉人數約228萬人。尹立分析，罷免韓國瑜第一步要先有將近2.2萬提議書（原選舉區選舉人總數百分之一以上），接著是約22萬連署書（原選舉區選舉人總數百分之十以上)，第三步驟才是公民行使罷免權須達57萬票門檻(有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過)。或許韓會代表藍營勝出，也可能當選或不當選2020，但我們的罷免行動跟韓個人政治規劃或算計無關。



尹立曾任樹德科技大學動畫與遊戲設計系系主任，“總統府”秘書長陳菊擔任高雄市長時期拔擢其擔任文化局長，在去年高雄市長選戰激烈時期，在臉書發表多篇“挺高雄”文章惹議，去年11月辭去文化局長職務，轉投入民間發起“We Care高雄”行動。



“Wecare高雄”團隊去年由多個高雄公民組織組成，去年11月於高雄文化中心發起大氣球遊行，力挺當時民進黨高雄市候選人陳其邁。尹立表示，罷免韓的三階段門檻頗高，但會努力完成，目前會先在網路上衝流量，再考量是否罷韓民意轉為實體活動，呼籲高雄市民站出來。



尹立認為，韓國瑜是去年89萬高雄市民合法選出的市長，上任不久韓便針對2020發表“5點聲明”，其後又表達出“Yse, I do”意願，並向國民黨中央繳交新台幣500萬元初選費用，多份民調顯示高雄市民已有近六成不同意韓參選2020。



尹立表示，為了能成功罷免韓國瑜，他們不斷討論評估，更諮詢法律界的專家學者，並且多次拜會曾經發起罷免、公投的團隊，學習經驗。謹慎思考與規劃，準備挑戰這個越級打怪的困難任務。