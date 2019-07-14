中評智庫：兩岸認同需要怎樣的過程

中評社香港7月14日電／廈門大學台灣研究中心、台灣研究院教授、博士生導師、國家“985工程”台灣研究創新基地成員陳孔立的對話錄經中共廈門市委黨校統戰理論教研部副教授艾明江博士整理，在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊7月號以《兩岸認同過程——陳孔立、艾明江師生對話錄》為題發表，對話錄強調：兩岸認同是雙向的，是互相認同，是從兩岸互相視對方為“他群”到互相視對方為“我群”的變化過程。要不斷擴大兩岸群體相互認同的範圍，彼此做到“你中有我，我中有你”，最終達成兩岸認同。“差異——衝突——融合——認同”是建構兩岸認同的必經路徑。兩岸認同過程是由“他群”走向“我群”的過程，也是從敵人走向對手、朋友和家人的過程，這其中充滿了從差異到共識，從衝突到融合的矛盾發展思維。兩岸共同價值是兩岸共創、共有、共享的新的文化的體現，建構兩岸共同價值的目標在於達成兩岸的文化認同和群體認同。從這裡看，兩岸共同價值就是達成兩岸認同的中間媒介。文章內容如下：



一、“兩岸認同”與“雙重認同”



（一）什麼是兩岸認同？



艾：習總書記指出：“我們所追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合。”強調兩岸同胞要“加深相互理解，增進互信認同”。近年來，“兩岸認同”引起學術界重視，有人認為兩岸認同是兩岸關係的核心問題。到底什麼是“兩岸認同”，您怎麼看待這個問題？



陳：認同理論的核心問題就是首先要回答“我是誰？”、“我歸屬於哪個社會群體？”，“認同是指出自己的特徵，確定自己屬於哪一種類屬、不屬於哪一種類屬的活動。它是行為體的一種社會定位。”①高階層次的群體認同就是國家認同，要回答“我歸屬於哪個國家？”。因此，“認同”概念離不開兩個核心關鍵字：“我群”和“他群”。“我群”歸屬於哪個社會群體（即“我群”），一定要和另一個群體（即“他群”）相區隔。根據上述要點，兩岸認同就是指兩岸民眾共同認同雙方是“我群”，即認同“兩岸一家人”，兩岸都是中國人。可以看出，兩岸認同既是一種群體認同的範疇，也屬於國家認同的性質，即雙方認同“一個中國”。