國民黨7/7上凱道　候選人一同反鐵籠公投

國民黨副主席曾永權。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天在中常會後，召開推動“反鐵籠公投”公投案記者會，副主席兼秘書長曾永權表示，民進黨將公投法修法，與大選脫鉤，而且全民未來只能二年行使一次公民投票權，是閹割直接民權，没收全民的公投，因此國民黨除了7月7日要在凱道舉辦遊行抗議外，正式推動“反鐵籠公投”之公投案，呼籲全民共同支持。曾也宣示，明年國民黨如在“立院”取得多數，會隨即推動修法，還公投法原貌。



曾永權也提到，7月7日的抗議活動已邀請2020初選的5位候選人到場，5人也都應允出席，到時候每人將有8分鐘的上台發言時間。



今天的記者會是由曾永權和國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚和政策會執行長江啟臣、黨籍“立委”童慧珍，在中央黨部中山廳召開。



曾永權在會中宣布，本次推動“反鐵籠公投”之公投案主文為：“民進黨枉顧民主人權，將《公民投票法》修成“鐵籠公投法”。你是否同意廢止該法第九條、第十條、第十二條、第十三條、第十七條及第二十三條等箝制直接民權之條文，恢復適用“中華民國”107年1月3日公布施行之條文?”



曾永權同時指出，去年1124九合一選舉中，一併通過七項公投提案，民進黨政府卻無視多數民意的公投結果，拒絕執行全民意志，嘴巴說支持民主，關心香港民主人權，卻又一次以“國會”多數暴力針對性修法，没收應該給人民的公投權利，再一次重傷“中華民國”民主及人權的基本價值！只因民進黨認為公投法及公投結果不利民進黨選舉，為了明年大選，在“立法院”臨時會連夜開會不計任何代價，放棄自己政黨價值，不讓人民行使公投權利！凸顯民進黨只為選舉不惜改變立場的投機本質。



吳志揚則說，我們的直接民權被民進黨送終，為何各界不發出怒吼，他呼籲大家7月7日上街頭，討回被送終的民主，因為民主已完全被蔡政府弄成獨裁。



江啟臣表示，現在公投規定兩年辦一次，且八月才能辦，肯定沒法達到四百九十五萬票的門檻，等於民權直接被閹割，民主大倒退，政府直接騎到人民頭上，我們現在只能自救，除了走上街頭，也提出反鐵籠公投，也希望大家讓民進黨知道，此次修公投法只會讓他們在明年大選丟掉政權。