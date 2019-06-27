樊小菊：日本G20主場外交與中國

人大重陽金融研究院（中評社 吳紫萱攝） 中評社北京6月27日電（實習記者 吳紫萱）2019年6月25日，中國現代國際關係研究院東北亞研究所執行所長樊小菊在中國人民大學重陽金融學院發表“日本G20主場外交與中日關係未來”講座，講座圍繞當前形勢下的機遇和挑戰、日本的主場外交舉措和中日關係現狀三大內容展開。



講座由中國人民大學重陽金融研究院副研究員關照宇主持，中國人民大學重陽金融研究院院長助理賈晉京引導發言。



樊小菊指出，當下我們對於鄰國日本的了解與日本對於中國的了解是不成比例的，中國將來要成為東亞具有影響力的強國，應該對日本有所了解。



■G20機制面臨著新的挑戰和困難



樊小菊認為貿易摩擦背景下的中美博弈是當下遇到的挑戰。2018年，當美國副總統彭斯在華盛頓智庫哈德遜研究所發表演說，這是美國政治領導人自克林頓政府以來第一次如此赤裸裸地用冷戰思維抨擊中國，因而一些美國學者將其解讀為新時代的“鐵幕演說”，中美關係的變化實際上是一種“新冷戰”，“批評中國”正在成為西方社會輿論中的一種“政治正確”。中美博弈導致關係惡化可見一斑。樊小菊通過援引中美關係領域專家學者的觀點指出中美關係進入了新階段，我們正處於“百年未有之大變局”。



特朗普上台後打著“美國第一”的旗號凌駕於全世界之上。樊小菊認為G20機制面臨著新的挑戰和困難，首先是貿易保護主義和霸凌主義的威脅，這對全球貿易造成很大影響。其次，美國、歐洲、日本等國家都有民粹主義的崛起，曾經推動全球化發展的精英主義式微，使得民眾內向化，這與G20峰會強調的“全球治理”理念背道而馳。雖然冷戰過去二十多年，當下地緣政治再興起，使得國家之間充滿更多複雜鬥爭，而美國對於多邊政治的不信任，對世貿組織的不信任也造成各國之間達成共識的難度增加，這些都對G20機製造成衝擊。在這種背景下，G20峰會呈現出新特點，經歷危機之後各國達成共識的難度增大，峰會所發揮政治引導力餘地變小，成果將更多偏向於社會、環境等議題。雙邊首腦的會談更容易受到國際關注，主席國在SDGs議程設置上有主導權。



■日本在國際社會扮演調停角色