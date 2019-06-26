中評鏡頭：政治口水擺一邊　韓關心社福露笑顏

高雄市長韓國瑜暫離2020政治紛擾，下午關注市政社會福利，心情顯得較為輕鬆。（中評社） 中評社高雄6月26日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜26日以地主身份歡迎“衛福部”社會救助及社工司長李美珍率領的30餘位學者專家至高雄進行社會福利績效實地考核。韓期盼“中央”能持續挹注經費，高雄將努力把各個社會福利工作做好，提供民眾更完善服務。韓暫時脫離2020選戰口水與紛擾，專注市政社會福利，臉上表情看來較輕鬆愉悅。



韓國瑜表示，高雄市力拼經濟產業、吸引觀光客，最重要的是希望能建置更完善的社會福利及對弱勢更周全的照顧，例如今年成立“珍珠小棧”協助未成年懷孕媽媽，提供各種法律諮詢、安心就學、家庭輔導、經濟協助等整合性服務。韓也提到現在正在募款幫助六龜育幼院、大寮永安育幼院的孩子，能有足夠的經費讀大學，而社會福利補助不見得能運用在這裡，但市府一定會持續推動，幫助需要被照顧的弱勢族群。



面對少子化議題，韓國瑜說，高雄市採“津貼補助”及“完善托育服務”並行來協助家庭，開辦各項津貼補助、建置社區公共托育資源，首創定點計時的托育服務，並配合“中央”建置托育準公共化機制，共同努力解決少子化問題。此外，因應長照多元需求，透過14個跨局處分工合作推動長照2．0社區整體照顧服務體系，增設社區照顧關懷據點，佈建多層級且綿密服務網絡，舒緩家庭照顧壓力。



“衛生福利部”每2年1次至各縣市政府實地考核社會福利執行績效，作為“中央”對地方政府補助之依據，高雄市政府自2010年至2018年已連續獲得“特優”。高雄市社工專業也備受肯定，今年有17名社工人員獲得“衛生福利部”社會工作專業人員表揚，並在南高屏三縣市社工表揚中獲得8項13獎，為三縣市之冠。